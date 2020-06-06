Коронавирус в Ижевске, последние новости на 6 июня: еще одна смерть от коронавируса и увеличение числа зараженных
Рассказываем, что произошло за день
Фот: Амир Закиров
Изменить размер текста:
6 июня в Удмуртии выявили 32 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в соцсетях (подробнее).
Что еще произошло:
- В больнице Удмуртии скончалась пациентка с положительным результатом на коронавирус.
- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 6 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:
При каких условиях обязательна госпитализация с диагнозом COVID-19 в Удмуртии
00:00
00:00
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»