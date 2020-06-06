2020-06-06T18:15:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 6 июня: еще одна смерть от коронавируса и увеличение числа зараженных

Рассказываем, что произошло за день
Дарья ПОРСЕВА
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Фот: Амир ЗакировФот: Амир Закиров
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6 июня в Удмуртии выявили 32 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в соцсетях (подробнее).

Что еще произошло:

- В больнице Удмуртии скончалась пациентка с положительным результатом на коронавирус.

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 6 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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