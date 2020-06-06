В больнице Удмуртии скончалась пациентка с положительным результатом на коронавирус
В Удмуртии на утро 6 июня зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов.
- К сожалению, скончалась одна пациентка - женщина 55 лет, - написал руководитель.
Так, количество летальных исходов от коронавируса увеличилось до 20 человек. При этом выздоровели 15 человек, их уже выписали из больницы.
Всего в Удмуртии зарегистрировано 936 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, 20 из них закончились летальным исходом, 449 выздоровели.
Напомним, на утро 6 июня в регионе было выявлено 32 новых случая заражения вирусом (подробнее).
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Еще один участок дороги в Удмуртии отремонтировали.
- Как бы странно это не звучало, но с 6 июня зоопарк Удмуртии возобновляет работу. Однако посетить его можно при определенных условиях.
ИСТОЧНИК KP.RU
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