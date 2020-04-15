2020-04-15T06:32:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Сделанные в Удмуртии тесты на коронавирус больше не требуют подтверждения Москвы

Роспотребнадзор сможет оглашать результаты самостоятельно
Анастасия Волкова
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ФОТО: PixabayФОТО: Pixabay
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С 14 апреля Роспотребнадзор Удмуртии сможет самостоятельно оглашать положительные результаты тестов на коронавирус. Проведенные в лабораториях ведомства исследования больше не требуют подтверждения Москвы. Об этом на заседании оперативного штаба сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Матюшина.

Ранее жители Удмуртии ждали результат анализов на коронавирус из Москвы и Новосибирска. Только там их могли подтвердить юридически.

Напомним, в республике зарегистрировано уже 42 лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции. Из них 38 человек лечатся в стационаре, а 4 человека выздоровело. Результаты тестов всех контактных лиц заразившихся – отрицательные.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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