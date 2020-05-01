В скверах, парках и кладбищах Ижевска началась обработка от клещей и грызунов

1 Май 2020 2020-05-01T13:05:47+03:00

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В Ижевске началась обработка от клещей и грызунов. Так, 1 мая дезинфекторы обработали сквер им. Оружейника Драгунова. В ближайшее время подрядчик приступит к обработке детских садов.

Тем временем, как сообщает пресс-служба города, всего в перечне для обработки 67 объектов. В их числе - городские леса, соцучреждения рядом с лесопосадками, общественные пространства и др. Общая площадь обработки от клещей в городе составляет 398,16 га. Площадь обработки от грызунов - 236,66 га.

Также 1 мая началась акарицидная обработка кладбищ. В первую очередь были обработаны мемориальные зоны Северного и Нагорного кладбищ. Далее работы продолжатся на остальных участках. При этом график будет корректироваться исходя из погодных условий. Отметим, что в 2020 году обработка будет проводиться в три этапа. Второй запланирован на конец июня, третий - на конец августа-начало сентября. Общая площадь одной обработки составит 261 га.

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ИСТОЧНИК KP.RU