2020-05-01T09:05:59+03:00
Общество

1 мая 2020 года в Ижевске: что происходит на улицах города

Журналисты «Комсомолки» ведут прямую трансляцию с набережной, центральной площади и парка Кирова
Екатерина Остина
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В этом году традиционное Первомайское шествие не состоялосьВ этом году традиционное Первомайское шествие не состоялосьФото: Сергей ГРАЧЕВ
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На календаре – 1 мая. Обычно в этот день в Ижевске проходят Первомайские шествия и праздничные мероприятия. Однако в этом году в республике действует режим самоизоляции и массовые мероприятия отменены.

Журналисты «Комсомолки» отправились на несколько городских площадок, чтобы посмотреть, что происходит на улицах Ижевска.

Первомай на самоизоляции: специальный репортаж.Multistreaming with https://restream.io/

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ИСТОЧНИК KP.RU

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