Дождливо и пасмурно: какая погода будет в Ижевске на следующей неделе?

Всю следующую неделю в Ижевске будут идти небольшие дожди. Но будет не так холодно, как на прошлой неделе. Подготовили для вас подробный прогноз на основе данных сервиса «Яндекс погода».

В понедельник, 27 апреля, температура воздуха поднимется до +17 градусов днем. Ночью будет +7. Однако небо - пасмурное.

Во вторник, 28 апреля, днем столбик термометра опустится до +13 градусов, а ночью до +4. Будут идти небольшие дожди.

В среду, 28 апреля, станет еще прохладнее: днем - +8, ночью - +4. Будут идти небольшие дожди.

В четверг, 30 апреля, немного потеплеет. Днем ожидается +10 градусов, ночью - +3. И, конечно, снова пройдет небольшой дождь.

В пятницу, 1 мая, температура воздуха днем составит +11 градусов, ночью - +6. Будет идти небольшой дождь.

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