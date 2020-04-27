Когда закончится учебный год, будут ли выпускные и какие предметы отменят в школах Удмуртии уже с 1 мая?

Почти месяц школьники в Удмуртии учатся дистанционно и до сих пор у родителей остается множество вопросов. Когда закончится учебный год? Разрешат ли проводить выпускные? И что будет с ЕГЭ и ОГЭ? Ответы на эти и другие вопросы помогли найти специалисты Минобразования Удмуртии.

Как организовано дистанционное обучение?

Единой системы, по которой бы школы Удмуртии обучали ребят дистанционно, нет. Об этом рассказала Елена Землякова, начальник управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей республиканского Минобразования.

Когда школьники закончат учиться?

Так, по словам специалиста, школа вправе выбрать один из вариантов «дистанта», в том числе:

– прямое общение с учителем через систему видеоконференцсвязи;

– использование образовательных онлайн платформ с заданиями;

– выдачу и выполнение заданий по учебнику – в этом случае ребята получают задания и выполняют их, а готовые работы скидывают учителям на проверку.

Последний вариант используется редко и считается крайней мерой. Обо всех технических трудностях родители могут сообщать в школу – там обязаны предложить альтернативное решение.

Когда закончится учебный год?

Когда дети вернутся за парты?

Как именно дети будут учиться в мае, станет понятно после 30 апреля. Они могут вернуться в школы или продолжить заниматься онлайн – все зависит от эпидемической обстановки. Если число заболевших коронавирусом уменьшится, дистанционный режим могут отменить.

Можно ли уйти на каникулы досрочно?

– Окончания учебного года досрочно в республике не будет, – объяснила министр образования и науки по Удмуртии Светлана Болотникова. – Завершить обучение по курсу можно только после изучения всех тем.

Это решение приняли на большом онлайн-совещании с директорами школ и родителями глава Удмуртии Александр Бречалов и региональное Минобразования. Тем не менее, чтобы упростить школьникам жизнь, программу по ряду второстепенных предметов все-таки решили завершить раньше. Кроме того, в начальной школе отменили домашние задания, а у старшеклассников в программе оставили лишь те предметы, которые необходимы для сдачи государственной итоговой аттестации.

Какие предметы отменят?

Что будет с ЕГЭ и ОГЭ?

О сроках проведения ОГЭ и ЕГЭ пока известно лишь предварительно. Так, для девятиклассников экзамены должны начаться с 9 июня, а для одиннадцатиклассников – с 8 июня. Планируется, что экзамены пройдут стандартным способом, о переводе в дистанционный формат и новом сдвиге сроков пока речи не идет. Но ориентироваться будут на эпидемическую обстановку – если опасность заражения коронавирусом сохранится, детей на аттестацию собирать не будут.

Когда начнется ЕГЭ?

Разрешат ли проводить выпускные?

Старшеклассников и их родителей очень волнует вопрос выпускных. К сожалению, точного ответа, разрешат ли их проводить, пока нет.

– Положительное решение о проведении выпускных вечеров будет принято только при благоприятной эпидемиологической обстановке. Тут нужно четко понимать, что главное – это сохранить здоровье детей в сложившейся ситуации, – отметила Светлана Болотникова.

Как будет учиться начальная школа?

Как пройти практику студентам колледжей?

Много вопросов и у ребят, которые получают среднее профессиональное образование. Здесь изменения могут затронуть как сдачу сессии, так и прохождение практики.

– Подход будет во многом индивидуален, – поясняет министр образования и науки Удмуртии. – Учреждения все разные. Но все, что касается сессии и защиты диплома, скорее всего, пройдет в дистанционном режиме. А что касается практики, то у младших курсов ее перенесут на следующий год, а у тех учащихся, кто выходит на защиту диплома, все практики в большей степени завершены.

Когда начнется ОГЭ?

Что будет с платными услугами?

Как отметила Светлана Болотникова, платные услуги могут оказываться и дальше, но исключительно по желанию обучающихся и их родителей. Договор можно расторгнуть в любое время, оплатив занятия, которые ребенок уже посетил.

Как будут учиться старшеклассники?

Оправдала ли себя система дистанционного образования?

– Дистанционное образование, конечно, стало сложным испытанием для всех – и для педагогов, и для учеников, – рассказала в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 FM, 12+) министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова. – Мы понимаем, что и на плечи родители легла особенная обязанность. Кроме того, далеко не все школы могут уйти в полном объеме на «дистант» – где-то нет технических возможностей или методические материалы не все были подготовлены. Но некоторые школы справляются блестяще. В сельских школах используется телефонная связь и доставка распечатанных материалов. Решения есть, главное, чтобы учитель всегда был в контакте со школьниками. Мы получили богатый опыт и сделали выводы для системы образования, понимаем, чему еще нужно научиться. И еще поняли, что без общения с учителем очень тяжело, и дистанционное обучение никогда его не заменит.

Кстати

Для методической поддержки педагогов и родителей работает горячая линия Института развития образования: 8-919-906-35-73 и горячая линия министерства образования и науки Удмуртии: (3412) 78-27-82.

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https://www.izh.kp.ru/online/news/3847775/