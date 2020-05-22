«Бывало и хуже»: вода в Каме поднялась и подтопила полсотни участков под Ижевском

В середине мая жителей Удмуртии предупредили о том, что ожидается подъем воды в Каме. Река затопила дорогу в Гольянах и полсотни земельных участков недалеко от берега. Почему вода поднялась выше обычного уровня и как сейчас обстоят дела?

ДЕЛО В ПАВОДКЕ?

По сообщению МЧС по Удмуртии, повышение уровня воды в Каме связано с холостым сбросом воды на Воткинской ГЭС. Прогнозировалось увеличение уровня воды до 2,5 м.

-Дело в весеннем паводке. В этом году одновременно произошел приток поверхностных и грунтовых вод. Когда паводок проходит быстро, водохранилище переполняется, и нужно проводить холостые сбросы, - прокомментировал нам Владимир Своекошин, советник директора «Удмуртгипроводхоз».

Фото: Сергей Макаров. Дорога в Нечкино в начале потопа

В результате в республике подтопило 53 участка и дорогу в Гольянах.

- Стихийного бедствия не было. Но мне как рыбаку было некомфортно в Нечкино, - рассказал рыбак Сергей Макаров. Во время потопа он трижды выезжал на Каму - дважды в Нечкино, один раз - к устью реки Сивы. - Там есть дорога, которая ведет к Каме. Вода с каждым приездом подступала все ближе, пока ее не залило. В итоге мы компанией рыболовов сидели на небольшом клочке земли как дед Мазай и зайцы.

Фото: Сергей Макаров. Дорога в Нечкино после потопа

Подъехать к устью реки Сивы было невозможно - все было затоплено.

-Там есть пашня. Когда мы только приехали, ее было видно. Когда возвращались, пашни уже не было, - вспоминает Сергей.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

20 мая уровень воды в Каме упал на 30 см. Об этом сообщил глава муниципального образования «Гольянское» Андрей Чирков.

-Я бы не назвал это потопом. У нас такая ситуация бывает каждый год. Бывало даже хуже. Жители уже привыкли к этому. Раньше даже дома в воде плавали, - прокомментировал глава района.

Когда закончится паводок - пока неизвестно. Однако ясно, что из-за ситуации пострадали и другие регионы. Например, в Пермском крае по сообщению портала 59.ru (18+) затопило палаты Строгановых, Крестовоздвиженский собор, дома. А в поселке Тюлькино Пермского края даже ввели режим ЧС.

Фото: Тимофей Калмаков. Строгановские палаты во время наводнения

-Такой большой воды не было уже 40 лет — с 1973 года. Резко вода начала прибывать пять дней назад, 14 мая. Исторически эту территорию заливает, но не так сильно. <...> В 1953 году началось строительство Камской ГЭС, после него уровень Камского моря значительно вырос, река разлилась. Естественно, ситуация с затоплением стала критичной. Это была ошибка расчетчиков. Но история так распорядилась, что все ключевые здания Строгановских палат, наше северное барокко, оказались не под водой и все сохранились, - цитирует издание Станислава Хоробрых, замдиректора по науке музея «Строгановские палаты».

Пострадали от половодья и жители Набережных Челнов. По сообщению «Комсомольской правды - Казань» (18+), подтопило шесть садовых домиков и 59 участков СНТ.

Фото: МЧС Татарстана. Потоп подействовал и на Набережные Челны

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