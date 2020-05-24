Из-за ситуации с коронавирусом в одном из городов Удмуртии несколько дней не будет ходить общественный транспорт

24 Май 2020 2020-05-24T12:36:09+03:00

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В Можге (Удмуртия) из-за угрозы распространения коронавируса несколько дней не будет ходить общественный транспорт. Об этом сообщил глава города Михаил Трофимов в соцсетях.

- С 24 по 26 мая 2020 года АО «ИПОПАТ» приостанавливает движение общественного транспорта в Можге. Решение было принято перевозчиком в связи с усложнившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в городе, - написал глава города.

На данный момент в Можге 25 человек, с подтвержденными анализами на коронавирус, из них выздоровели 3 человека, под наблюдением находятся 138 человек.

Ранее, в Можге ввели жесткие ограничения, так как жители, у которых был выявлен коронавирус не соблюдали режим самоизоляции, в итоге в списке контактных лиц около 300 человек. Подробнее о мерах, которые приняли в городе читайте по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU