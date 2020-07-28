Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 28 июля 2020 года: две новые смерти и вылечившийся министр здравоохранения

В Удмуртии на 28 июля зарегистрировали 20 случаев заражения коронавирусом, за сутки еще два человека с подтвержденным анализом на вирус скончались. Женщинам было 56 лет и 31 год. Об этом сообщается в группе оперштаба республики.

Диагноз подтвердился у 18 жителей Ижевска, по одному случаю зарегистрировано в Завьяловском (д. Лудорвай) и Можгинском (д. Водзя) районах.

- Карту распространения коронавируса можно посмотреть по ссылке.

- Министр здравоохранения Удмуртии вылечился от коронавируса.

- Состояние заболевших на 28 июля: 417 в удовлетворительном состоянии, 76 средней степени тяжести, 19 в тяжелом состоянии.

Всего на 28 июля в Удмуртии зарегистрировано 2 323 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 1 765 человек выздоровели. 46 летальных случаев.

А ЧТО В РОССИИ?

В России за сутки выявили 5 395 носителей инфекции. Общее число зараженных превысило 823 тысячи человек, из которых более 612 тысяч вылечились. От вируса в стране скончались 13 504 пациента