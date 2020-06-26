2020-06-26T18:25:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 26 июня 2020 года: 23 случая заражения и 32 выздоровевших

Рассказываем, что произошло за день
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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На утро 26 июня в Удмуртии зарегистрировано 23 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в соцсетях.

Диагноз подтвердился у 16 жителей Ижевска, 4 жителей Вавожского района, по одному случаю зарегистрировано в Можге, Завьяловском и Граховском районах.

Что еще произошло:

Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 26 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

Так, в Удмуртии 9 человек в тяжелом состоянии, 57 средней степени тяжести и 317 человек в удовлетворительном состоянии.

Тем временем в России за сутки выявлено 6 800 новых случаев коронавируса, 8 988 - вылечились, 176- скончались. В Москве за сутки зафиксировано 813 случаев COVID-19, 1 997 - вылечились, 25 пациентов - умерли.

Минздрав одобрил уже второй российский препарат для лечения COVID-19, а около 20% москвичей имеют иммунитет к коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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