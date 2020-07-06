2020-07-06T18:02:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 6 июля 2020: отмена масочного режима и 17 новых случаев заражения

Рассказываем, что произошло за день
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Дмитрий СелезневФото: Дмитрий Селезнев
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6 июля в Удмуртии зарегистрировано 17 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

Диагноз подтвердился у 7 жителей Ижевска, 3 жителей Вавожского района, 2 жителей Алнашского района, по одному случаю заболевания зарегистрировано в Граховском, Завьяловском, Игринском, Увинском и Шарканском районах.

Что еще произошло:

- «Это ответственность каждого человека»: глава Удмуртии планирует перевести масочный режим в рекомендательный.

- Жители Удмуртии вернулись из Шанхая.

В Москве выявлено 685 случаев заражения. 632 человека выздоровели, умерло - 22. Число заболевших коронавирусом в мире превысило 11 миллионов человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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