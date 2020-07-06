Коронавирус в Ижевске, последние новости на 6 июля 2020: отмена масочного режима и 17 новых случаев заражения
6 июля в Удмуртии зарегистрировано 17 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.
Диагноз подтвердился у 7 жителей Ижевска, 3 жителей Вавожского района, 2 жителей Алнашского района, по одному случаю заболевания зарегистрировано в Граховском, Завьяловском, Игринском, Увинском и Шарканском районах.
Что еще произошло:
- «Это ответственность каждого человека»: глава Удмуртии планирует перевести масочный режим в рекомендательный.
- Жители Удмуртии вернулись из Шанхая.
В Москве выявлено 685 случаев заражения. 632 человека выздоровели, умерло - 22. Число заболевших коронавирусом в мире превысило 11 миллионов человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»