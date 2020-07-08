2020-07-08T17:34:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 8 июля: новая жертва вируса и 31 случай заражения

Рассказываем, что произошло за день
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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На 8 июля в Удмуртии зарегистрировали 31 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в соцсетях (подробнее).

Диагноз подтвердился у 17 жителей Ижевска, 4 жителей Можги, по 2 случая зарегистрировано в Сарапуле и Алнашском районе, по одному случаю заболевания зарегистрировано в Воткинске, Балезинском, Завьяловском, Граховском, Каракулинском, Малопургинском районах.

Что еще произошло:

- Работники скорой в Удмуртии не получали стимулирующие выплаты за работу с коронавирусом. В ситуацию вмешалась прокуратура.

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 8 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

- На 8 июля 9 человек в Удмуртии находятся в тяжелом состоянии, 49 в средней степени тяжести и 278 человек в удовлетворительном состоянии. При этом выздоровело за весь период 1255 человек, 32 скончались.

А КАК В СТРАНЕ?

В Москве за сутки заразился 621 человек. Выздоровело - 1195, умерло – 28, число заболевших Covid-19 в мире превысило 11,5 миллионов человек.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Картина дня в Удмуртии: отмена обязательного ношения масок и потопы после ливней

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ИСТОЧНИК KP.RU

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