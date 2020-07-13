Коронавирус в Ижевске, последние новости на 13 июля 2020 года: новая жертва вируса и снятие обязательного масочного режима

На утро 13 июля в Удмуртии зарегистрировано 42 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона в соцсетях.

Диагноз подтвердился у 31 жителя Ижевска, 3 жителей Ярского района, по два случая зарегистрировано в Балезинском, Завьяловском, Можгинском районах, по одному случаю в Можге и Кизнерском районе.

Какие районы лидируют по количеству зараженных, можно посмотреть по карте распространения коронавируса.

По данным главы Удмуртии, на данный момент в тяжелом состоянии находятся 9 человек, 57 средней степени тяжести и 374 человека в удовлетворительном состоянии. К сожалению, на утро 13 июля число летальных исходов увеличилось – скончался мужчина из Ижевска 74 лет.

Также в понедельник на заседании оперативного штаба стало известно, что глава Удмуртии Александр Бречалов принял решение снять обязательный масочный режим (подробнее).

А ЧТО В МИРЕ?

В Москве за сутки выявлено 672 новых случая заражения. Выздоровело 394 человека, умерло - 25. 734 174 зараженных в России, 11 474 летальных исходов.

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