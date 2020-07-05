2020-07-05T14:28:04+03:00
Происшествия

Пьяные водители и травмированные дети: самые серьезные ДТП в Удмуртии за неделю

Традиционный воскресный обзор за прошлую неделю
Анастасия Захарова
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Прошлая неделю запомнится несколькими ДТП. «Комсомолка» расскажет о самых суровых авариях за неделю.

Пьяный водитель

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

29 июня на первом километре автодороги «Бураново - Киясово» произошло ДТП из-за пьяного водителя. 55-летний мужчина за рулем ВАЗ 2109 вылетел с дороги в кювет с последующий опрокидыванием. Он получил травмы.

Гибель женщины

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Смертельное ДТП произошло 2 июля. На 137 км дороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М7-Волга» в Малопургинском районе произошла авария, в которой погибла 59-летняя женщина. 58-летний водитель автомобиля «МАН» с полуприцепом не соблюдал безопасную дистанцию. Он наехал на ВАЗ-2110 под управлением 58-летнего мужчины, когда тот остановился на запрещающий сигнал светофора. В результате пассажирка «легковушки» скончалась на месте происшествия.

Травмы у детей

Фото: Алексей Плотников

Фото: Алексей Плотников

3 июля произошло ДТП на Воткинском шоссе в Ижевске. По предварительным данным, там столкнулись «Нива» и «Лексус». В результате пострадали три человека, в том числе два ребенка.

Травмы из-за алкоголя

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Еще одно ДТП с участием пьяного водителя произошло на 27 километре дороге Ува - Сюмси. 31-летний мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет. Водителя и и его 39-летнего пассажира госпитализировали с травмами.

Гибель пассажира

В Балезинском районе на 1 км дороги д. Подгорное - д. Оросово столкнулись LADA Kalina и Lifan Solano. Водитель «Лады» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Ее 57-летняя пассажирка скончалась на месте. Водитель «Лады», водитель Lifan Solano и его пассажиры получили травмы различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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