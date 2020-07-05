Пьяные водители и травмированные дети: самые серьезные ДТП в Удмуртии за неделю
Прошлая неделю запомнится несколькими ДТП. «Комсомолка» расскажет о самых суровых авариях за неделю.
Пьяный водитель
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
29 июня на первом километре автодороги «Бураново - Киясово» произошло ДТП из-за пьяного водителя. 55-летний мужчина за рулем ВАЗ 2109 вылетел с дороги в кювет с последующий опрокидыванием. Он получил травмы.
Гибель женщины
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Смертельное ДТП произошло 2 июля. На 137 км дороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М7-Волга» в Малопургинском районе произошла авария, в которой погибла 59-летняя женщина. 58-летний водитель автомобиля «МАН» с полуприцепом не соблюдал безопасную дистанцию. Он наехал на ВАЗ-2110 под управлением 58-летнего мужчины, когда тот остановился на запрещающий сигнал светофора. В результате пассажирка «легковушки» скончалась на месте происшествия.
Травмы у детей
Фото: Алексей Плотников
3 июля произошло ДТП на Воткинском шоссе в Ижевске. По предварительным данным, там столкнулись «Нива» и «Лексус». В результате пострадали три человека, в том числе два ребенка.
Травмы из-за алкоголя
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Еще одно ДТП с участием пьяного водителя произошло на 27 километре дороге Ува - Сюмси. 31-летний мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет. Водителя и и его 39-летнего пассажира госпитализировали с травмами.
Гибель пассажира
В Балезинском районе на 1 км дороги д. Подгорное - д. Оросово столкнулись LADA Kalina и Lifan Solano. Водитель «Лады» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Ее 57-летняя пассажирка скончалась на месте. Водитель «Лады», водитель Lifan Solano и его пассажиры получили травмы различной степени тяжести.
ИСТОЧНИК KP.RU
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