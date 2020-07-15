Коронавирус в Ижевске, последние новости на 15 июля 2020 года: разрешение на работу некоторых организаций и 43 новых случаев заражения
На утро 15 июля в Удмуртии зарегистрировано 43 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в группе оперштаба во «ВКонтакте».
Диагноз подтвердился у 15 жителей Ижевска, 9 жителей Сарапула, 5 жителей Завьяловского района, по 3 случая зарегистрировано в Можге и Глазове, двух жителей Камбарского района, по одному случаю зарегистрировано в Вавожском, Глазовском, Игринском, Малопургинском, Сарапульском, Сюмсинском районах.
При этом, 417 в удовлетворительном состоянии, 59 средней степени тяжести, 16 в тяжелом состоянии.
15 июля на сайте главы и правительства Удмуртии были опубликованы изменения в распоряжении о введении режима повышенной готовности. Так, с сегодняшнего дня разрешили работать баням, саунам, СПА и массажным салонам (подробнее).
Число заболевших по районам можно посмотреть по ссылке.
А ЧТО В РОССИИ?
В России обнаружили вирус у 746851 человека. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 156 и составляет 11805. Число выздоровевших составило 524125 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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