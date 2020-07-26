2020-07-26T13:40:58+03:00
Общество

Гибель мотоциклиста и травмы подростков: серьезные аварии за эту недели в Удмуртии

Рассказываем, что произошло на дорогах региона за 7 дней
Анастасия Волкова
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18 июля страшная авария унесла жизнь мотоциклиста. Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии18 июля страшная авария унесла жизнь мотоциклиста. Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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За прошедшие 7 дней на дорогах Удмуртии произошла 1 смертельная авария и ДТП, где пострадали подростки. Подробнее - в нашем материале.

Так, 20 июля стало известно, что в аварии погиб мотоциклист. 33-летний водитель «Дукати» без водительского удостоверения не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение (подробнее).

В Каракулинском районе Удмуртии 21 июля пострадали двое подростков – пассажиры автомобиля «Рено Логан». Водитель - 38-летняя женщина при повороте налево не справилась с управлением и вылетела в кювет по ходу движения (подробнее).

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

23 июля под Ижевском сбили 15-летнюю девочку (подробнее).

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

ИСТОЧНИК KP.RU

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