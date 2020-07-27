Дети, избившие бизнесмена, инспектор-взяточник и отчим, разбивший пасынку голову: над какими делами работают следователи в Ижевске

25 июля следователи в России отмечают свой профессиональный праздник. В честь этого «Комсомолка» собрала несколько историй о делах, которые раскрывались в Ижевске.

ПОДРОСТКИ НАПАЛИ НА БИЗНЕСМЕНА

Николай Петров (имена изменены. - Прим. ред.) работал предпринимателем. Жил мирно, воспитывал с женой двоих детей. В октябре 2019 года он отправился к сестре, чтобы помочь ей по хозяйству. Однако внезапно на него налетели трое подростков с палками. Мальчики начали избивать мужчину. Николай потерял сознание. Позже врачи зафиксировали у него черепно-мозговую травму, переломы позвонка и ребер…

Нападавшими оказались три друга - 17-летний Ильдар и 15-летние Максим и Юрий. В тот день Ильдару позвонила мать, которая сказала, что ее домогается сосед. Недолго думая, мальчики решили устроить самосуд.

- На самом деле ее никто, конечно же, не домогался, - рассказал следователь по особо важным делам Следственного отдела по Индустриальному району Ижевска Александр Алексеев (кстати, именно он открыл убийство 19-летней давности, о котором мы уже рассказывали вам раньше). - Женщина была скандальной и пьющей. Она попросила у соседа денег на алкоголь, он отказал, а та решила «отомстить».

Травмы были настолько серьезными, что принять участие в следственных действиях Николай смог только в январе.

Фото: предоставлено пресс-службой Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору). Сейчас дело рассматривает суд. Максимальное наказание по статье - лишение свободы на срок до 12 лет.

- Сложность таких дел в том, что все подозреваемые «сваливают» все друга, - объясняет Александр Алексеев. - Пять месяцев Ильдар находился на амбулаторном наблюдении. У него умственная отсталость, он учился в коррекционной школе. Максим тоже учился в коррекционной школе, у него легкая умственная отсталость. У него была нормальная семья: мама, двое младших братьев, отец ушел из семьи. Но все равно чувствовалась, что ребенка недолюбили. Юрий - обычный деревенский парень, жил с тетей, занимался спортом и выигрывал призовые места на соревнованиях. Он, по сути, сломал себе жизнь, - говорит следователь.

В практике следователя есть и другие дела: грабежи, изнасилования, убийства… Например, в прошлом году Александр Алексеев раскрыл уголовное дело в отношении директора коррекционной школы.

- Она работала по поддельному диплому. Школа коррекционная, поэтому у нее было хорошее финансирование. Директор нанимала на работу своих знакомых на несколько ставок, на которых они по факту не работали. Так она получала деньги сама. Педагоги в какой-то момент возмутились и обратились в прокуратуру. Дело передали нам, - рассказывает следователь.

Директор давала своим знакомым по несколько ставок и забирала их зарплатуФото: Архив КП

РАЗБИЛ ГОЛОВУ РЕБЕНКА СТЕКЛЯННОЙ БУТЫЛКОЙ

Дарья Березина работает в Устиновском следственном отделе. Девушка расследовала немало дел. Но самым страшным для нее было дело отчима, который истязал троих детей.

- Мужчина сожительствовал с матерью троих детей. У нее была девочка и два мальчика, детям было 9, 10 и 11 лет. Мама целыми днями работала продавцом в магазине, чтобы обеспечить семью. «Воспитанием» занимался отчим, - рассказывает Дарья Березина.

Фото: предоставлено героиней

Одного из мальчиков, Игоря (имя изменено. - Прим. ред.) сожитель матери невзлюбил особенно сильно.

- Мужчина постоянно придирался к ребенку: «Не так сидишь», «Не так домашнее задание сделал». А потом он начал избивать ребенка, бил по ногам, лицу, хлестал ремнем, - рассказывает следователь.

Отчим избивал и мать, но она боялась остаться без мужчиныФото: Архив КП

Первый раз это случилось, когда матери детей не было дома. Мужчина переложил деньги, но забыл, куда. Он обвинил ребенка в краже и ударил ребенка ремнем по ногам и лицу.

- В другой раз дети собрались гулять. Они предупредили отчима, что уходят, но тот их не отпустил. Дети пожаловались сестре отчима и ушли на прогулку. Когда они вернулись, он отругал детей и избил Игоря до синяков. Чтобы история с издевательствами отчима не вскрылась, мать не пустила мальчика в школу на следующий день.

Дети постоянно рассказывали учителям, что их бьет отчим. Педагоги обращались в полицию, но каждый раз мать оправдывала сожителя и говорила, что дети получают синяки в драках между собой. От безнаказанности мужчина становился все более жестоким. Однажды дети отправились встречать маму после работы и столкнулись с пьяным отчимом. Он спросил, выучили ли они стихи. Игорь ответил, что нет, и мужчина разозлился, что мальчик влез в разговор. Он ударил ребенка по голове стеклянной бутылкой, пошла кровь. Семья отправилась домой. Но на этом отчим не успокоился. Он пнул и потащил девочку через коридор. Бросив ее там, он начал избавить и душить Игоря.

- На шум прибежал сосед, но отчим потребовал не вмешиваться в семейные дела, - рассказывает Дарья Березина.

От удара бутылкой у старшего мальчика образовался синяк на все лицо. В больницу мать не обратилась - боялась, что детей могут отобрать. Но сожителя из дома все же выгнала. Наказать его удалось благодаря учителям, которые вновь обратились в полицию.

- Когда дети стали в один голос говорить, что над ними издевается отчим, его удалось привлечь к ответственности. Ранее он был судим за покушение на сбыт наркотиков и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Сейчас его приговорили к 4 с половиной года колонии строгого режима, - рассказывает Дарья Березина.

Учителя отмечают, что дети были предоставлены сами себе. Мать не интересовалась их учебой и не ходила на родительские собрания. Дети учились плохо. Отчим поднимал руку не только на них, но и на сожительницу. Несмотря на это, она продолжала жить с ним: боялась остаться без мужчины и что органы опеки отберут детей. В итоге братья и сестра продолжают жить с ней.

ЗАПЕРЛИ ЖЕРТВУ В ПОДВАЛЕ И ПРИДАВИЛИ ХОЛОДИЛЬНИКОМ

Дмитрий Дербин - следователь в Первомайском отделе Следственного комитета. На его счету тоже уже немало раскрытых преступлений. Нам он рассказал историю 80-летней пенсионерки, которую ограбила банда цыган. Преступление совершили еще в 2014 году, но раскрыть его удалось только сейчас.

Фото: предоставлено пресс-службой Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии

- Женщина жила в поселке в частном доме. В 2014 году в поселок прибыли цыгане (водитель, который не был замешан в преступлениях, и два грабителя). Последних судили по множеству эпизодов, они орудовали по всему Приволжскому округу, - рассказывает следователь.

Преступники узнавали у жителей села, где живут одинокие старые женщины. Так они поступили и на этот раз. Узнав адрес пострадавшей, они попросились к ней переночевать. Женщина отказала. Но ночью грабители забрались к ней в дом с фонариками и в масках.

- Они схватили ее за горло, руки и ноги и потребовали сказать, где деньги. Она отдала им 30 тысяч, которые хранились в доме. Потом ее заперли в подвале и придавили холодильником. Но пенсионерка оказалась бойкая: она разобрала кирпичную кладку, чтобы выбраться на улицу, - рассказывает Дмитрий Дербин.

Грабители перевернули весь дом в поисках наживыФото: Архив КП

Пенсионерка обнаружила, что весь дом был перевернут и пуст. Грабители украли еще и мобильный телефон. Женщина тут же обратилась в полицию.

- Найти преступников было сложно. Они орудовали по всему округу. К тому же один из них сменил паспорт и действовал уже под новым именем. Дело постоянно приостанавливалось, - говорит следователь.

Следователи запросили данные обо всех телефонных соединениях в тот период. Они проверили каждый номер телефона. Так им удалось найти злоумышленников. Недавно над ними прошел суд, но приговор пока не вступил в законную силу.

ПОДПИСАЛ БЛАНК НЕВИДИМЫМИ ЧЕРНИЛАМИ

Также Дмитрий поймал на взятке инспектора ДПС.

- В Завьяловском районе жила женщина, которая постоянно ездила на работу в Ижевск, подвозила коллег и своих четырех детей. Однажды ее остановил сотрудник ДПС и предложил пройти тест на алкоголь. Он дал ей дунуть в трубочку, но на самом деле тест не провел. Он сообщил пострадавшей, что в ее крови обнаружен алкоголь и попросил взятку 15 тысяч, - рассказывает следователь.

Каждый бланк подотчетен. Поэтому инспектор заполнил его ручкой с чернилами, которые исчезают при нагревании. Если бы потерпевшая не принесла взятку, он бы заполнил бланк до конца, если бы принесла - удалил бы чернилаФото: Архив КП

Женщина подписала отказ от медосвидетельствования. Если бы она не привезла вечером деньги, ее бы лишили прав.

- Бланк был подписан ручкой с чернилами, которые исчезают при нагревании. Если бы женщина привезла взятку, инспектор удалил бы ее подпись при ней же. Но пострадавшая обратилась в полицию. Она заплатила взятку деньгами, которые ей выделили в ведомстве для этих целей. Потом сотрудника задержали. Но, к сожалению, он успел спрятать деньги и их так и не нашли, - говорит следователь.

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