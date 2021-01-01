Наступил 2021 год. Каким он будет, «Комсомолке» рассказала Президент Школы Универсальной Астрологии, Сандра Антониа Салинес.Предстоящий год для Ижевска станет непростым. По мнению астролога, жителям придется преодолевать трудности. К сожалению, не всегда они будут довольны полученными результатами. Да и чтобы добиться чего-то, нужно будет проявить настойчивость и упорство, буквально продавить ситуацию, а не просто наблюдать со стороны.- Причем, при достижении этих целей, будь то деловые, личные или домашние, необходимо опираться на партнеров, использовать юридические рычаги, не игнорировать свои права и обязательно подтверждать все соглашения официальными документами. Никакие договоренности на словах не смогут дать вам гарантию, что естественно, но в этом году такой подход будет особенно ярко проявлен, - отмечает Сандра Салинес.ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОЗМОЖНОСТИГлавной темой 2021 года будут финансы. Именно к этой сфере будет приковано все внимание. Астролог Ижевчане будут стараться восполнить то, что упустили в 2020 году. Необходимо помнить, что не стоит воевать с ветряными мельницами – лучше использовать те возможности, которые предлагает судьба.В целом финансовая ситуация в городе может быть нестабильной, отмечает астролог. Выйти из сложного положения ижевчанам поможет хитрость и способность управлять обстоятельствами, подстраиваться под них, использовать покровительство сильных знакомых. Однако решение проблем будет зависеть в первую очередь от собственных усилий каждого, и рассчитывать стоит в первую очередь на себя и свои силы.При этом в новом году будет немало судебных процессов, тяжб с партнерами, поставщиками и даже с банками, которые будут склонны присваивать деньги граждан. Звезды советуют помещать капитал за границей, заключать контракты с иностранными компаниями, получать инвестиции из-за рубежа, что спасет бизнес и экономику в целом. Благоприятна в этом году покупка транспортных средств, вложение в раскрутку этого бизнеса. Также будет весьма успешно развиваться онлайн-система контактов, работы в удаленном режиме. Именно этот способ заработка будет наиболее популярным и востребованным в этом году в Ижевске.ВКЛАДЫВАЙТЕСЬ В СЕМЬЮЕще одна важная сфера, на которую ижевчанам следует обратить внимание – дом. Астролог советует не жалеть денег для его создания и обустройства, вкладываться в семью и близких, их сплочение.- Старайтесь свое внимание переключить на реализацию личных амбиций, сосредоточиться на определенной цели и не распылять свою энергию, а значит, и средства, на пустые затеи, - говорит астролог.Полная версия прогноза находится на сайте www.cosmocenter.ruК ДРУГИМ НОВОСТЯМПодарки под елкой и олень из кефирной бутылки: известные ижевчане поделились своими новогодними традициямиСправочник экстренных телефонов для ижевчан: куда звонить, если заболел зуб, прорвало трубу или выключили светКакие правила соблюдать жителям Удмуртии в новогодние праздники, чтобы избежать штрафов?