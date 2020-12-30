В СМИ появилась информация, о том, что в новогоднюю ночь и следующие за ней праздничные дни жителей Удмуртии могут оштрафовать по ряду нарушений. «Комсомолка» расскажет, как избежать наказания и остаться законопослушным гражданином.Закон «О тишине»На территории республики действует закон «О тишине». С 22:00 до 08:00 в будни, и с 23:00 до 09:00 в праздники и выходные люди не должны шуметь и мешать тем самым соседям и другим жителям.Так, запрещено , кричать, свистеть, петь, играть на музыкальных инструментах, использовать звуковоспроизводящие устройства и звукоусилители, проводить строительные и разгрузочно-погрузочные работы, ремонт. Кроме того в указанное в законе время нельзя запускать салюты.За нарушение этого закона жители могут заплатить штраф до 25 00 рублей, а организации - до 50 000 рублей.Однако, важно отметить, что в новогоднюю ночь этот закон временно не распространяется. Так с 22:00 часов 31 декабря до 06:00 часов 1 января жителям разрешат пошуметь.Пиротехника и противопожарные правилаВ России с 1 января 2021 года вводится новый закон, который будет контролировать соблюдение противопожарного режима. Согласно документу, запрещается использовать пиротехнику в помещениях, на крышах, балконах и лоджиях, а также на территориях взрыво- и пожароопасных объектов, возле линий электропередачи.Там даже обозначили территории, с которой должны запускаться фейерверки: место должно быть ровным и отдаленным от жилых домов минимум на 50 метров. Важно, чтобы над площадкой не проходили линии электропередач и не росли деревья, ветви которых могут помещать залпам.Штраф за нарушение нового закона составит от 2 000 до 3 000 рублей. А если после неудачного запуска салюта, начался пожар, который повлек за собой материальные или человеческие жертвы, то заплатить придется от 4 до 5 тысяч рублей.Эпидемиологические ограниченияВо всей стране отменяются массовые новогодние гуляния и праздники, в связи с распространением коронавирусной инфекции. Поэтому правила, введенные Роспотребнадзором на время пандемии, также продолжат действовать все новогодние праздники.В первую очередь жители обязаны носить маску в общественных местах и транспорте. Штраф за несоблюдение масочного режима достигает 40 000 рублей.Также ограничили работу кафе и ресторанов и сейчас они работают с 07:00 до 04:00. Для собственников заведений штрафы будут составлять 200 000 - 500 000 рублей, в случае нарушения законодательства.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Горка для особенных детей впервые появится на Центральной площади ИжевскаЕсть вопрос: как будет работать ЗАГС в Ижевске в праздничные дни?