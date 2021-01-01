Страшная авария произошла вечером 1 января в Удмуртии. На 47ом километре дороги «Ижевск-Ува», недалеко от деревни Рябиновка (МО «Увинский район»), столкнулись две легковушки - «Киа рио» и «Тойота ленд крузер». Как сообщает пресс-служба МЧС России по Удмуртии, авария случилась в 18:13 по московскому времени.По предварительным данным, в ДТП погибли три человека, в том числе один ребенок. На месте аварии работали три бригады скорой.Всего на месте происшествия работали 48 человек, включая 5 человек от МЧС России.К ДРУГИМ НОВОСТЯМПодарки под елкой и олень из кефирной бутылки: известные ижевчане поделились своими новогодними традициямиСправочник экстренных телефонов для ижевчан: куда звонить, если заболел зуб, прорвало трубу или выключили светКакие правила соблюдать жителям Удмуртии в новогодние праздники, чтобы избежать штрафов?