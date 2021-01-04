Анне Вострухиной - 33 года. Несколько лет назад она работала в рекламном агентстве, а сегодня создает удивительные картины, которые заказывают в США, Европе, Чили и Канаде. О том, почему она оставила бизнес и как создавать произведения искусства с помощью шерсти, расскажет «Комсомолка».С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?В 2012 году девушка сидела в декрете с первым ребенком. Необычные картины из шерсти она увидела в интернете и решила попробовать сама создать нечто подобное. Так она сделала первый шаг к своему будущему делу жизни.– Шерсть дает неповторимые эффекты, она объемная и живая. Это уникальное и интересное направление, которое я популяризирую и развиваю. Красками, наверное, проще, ими пишет сейчас каждый второй. Я тоже иногда пишу маслом, для меня это некие эксперименты, способ отвлечься, - говорит Анна.ПОРТРЕТЫ ЖИВОТНЫХНа первой картине, сделанной руками ижевчанки, была изображена лошадь. Ведь девушка, помимо прочего, увлекается еще и конным спортом.- И, конечно, на первой картине из шерсти была лошадь! Я долго пыталась показать ее объем, но добилась этого за счет очень толстого слоя шерсти, а не цвета. Это неправильно, но на то она и первая, - улыбается Анна.Девушка обучалась сама – в интернете было мало обучающих уроков по рисованию шерстью, поэтому действовать приходилось по наитию.– Много времени ушло пока я разработала свою технику, довела ее до понятного алгоритма. Сейчас на одну картину А3 формата у меня уходит 8-12 часов. Из материалов, по сути, нужна только шерсть и руки. И, конечно, огромное желание и терпение.Кроме того, девушка быстро поняла, что не вся шерсть подходит для ее картин. Та, которая продавалась в ижевских магазинах была грубой, поэтому Ане пришлось заказывать материал из другого города.– Сейчас заказываю шерсть в Москве. Это удобно. Можно спокойно выбрать нужные оттенки, и они всегда будут в наличии. Покупаю сразу с запасом – примерно на 2-3 тысячи рублей. Места она занимает немного, всего лишь небольшой стеллаж в домашней студии. На одну картину уходит небольшое количество материала, примерно на 200-300 рублей.ОТ «КОРОЛЯ И ШУТА» ДО РАМШТАЙНЧаще всего на картинах ижевчанки оказываются животные. Работы заказывают заводчики собак и кошек, которым нужны портреты своих любимцев. Впрочем, иногда наша героиня рисует и известных людей.– Сама по себе картина шерстью – это уже необычно. Но я выделю, наверное, интересный заказ – портрет известного Михаила Горшенева (солист группы «Король и Шут, - прим. ред.). Портрет человека значительно сложнее рисовать, чем животного. А тут еще такой культовый певец! Кто заказал и за сколько – пусть будет секретом, – загадочно рассказывает Аня.Кроме того, Анна готовила портреты фронтмена Sex Pistols («Секс Пистолс») Джона Лайдона и фронтмена Rammstein («Рамштайн») Тилля Линдеманна.ПРОВОДИТ МАСТЕР-КЛАССЫПару лет назад Анна превратила свое хобби в бизнес и начала продавать картины. При чем произведения из шерсти разлетаются в разные уголки мира. Основным способом продвижения своих работ художница выбрала «Инстаграм»- Лучшее развитие в моем деле – это практика, очень много практики. Потому что по живописи шерстью нет какого-то обучения. Я развиваюсь самостоятельно. И хоть это нескромно прозвучит, но я на таком уровне, что учатся у меня. Конечно, есть мастера, чьими работами я восхищаюсь, но нового я от них ничего не узнаю. Вдохновение ищу повсюду, внимательно отношусь к деталям – наблюдаю, подмечаю. Это важно в моей работе, - рассказала художница.Кстати, в 2019 году девушку пригласили научить своей технике желающих в Неаполе и Париже. Но, к сожалению, Анна не смогла тогда отправится в другую страну. В этом году она решила исправится и посетить с мастер-классами Стокгольм и Копенгаген, однако на этот раз ей помешала пандемия.– Все мои ученики приходят без навыков рисования шерстью. А в конце занятия удивляются отличному результату, – рассказывает девушка.Анна говорит, что создание картин из шерсти уже стало неотъемлемой частью ее жизни, и она не представляет себя без творчества.– Это дело жизни, работа и бизнес, выросшая из хобби. Как сказал один известный бизнесмен: «Если вы увлеченно и с душой заняты любимым делом, рано или поздно оно принесет вам деньги», - делится Аня.Сейчас девушка не зарабатывает миллионы на своем деле, но говорит, что ее хобби довольно прибыльное.– Мне нравится популяризировать рисование шерстью. Большую роль играет продвижение личного бренда. А вот продажи всегда были на втором плане. Пожалуй, не более года как я стала уделять больше внимания этому направлению.Как пандемия повлияла на развитие дела?Парадоксально, но пандемия в целом положительно сказалась на развитии ее любимого дела.- Да, количество мастер-классов уменьшилось, отменились планируемые уроки в Европе. Но в тоже время выросло число заказов. Кроме этого, еще за полгода до всего этого я начала прорабатывать онлайн-уроки и наборы материалов для живописи шерстью. Сейчас это направление становится все более перспективным и приносящим стабильный доход, - говорит художница из Ижевска.Анна пока не планирует расширять свой бизнес, ей хорошо работается и дома. К тому же в свободное время она занимается проведением мастер-классов в Ижевске и Москве, а также продажей картин.– Я верю, что мы скоро вновь вернемся в большой мир, и я смогу реализовать свои самые смелые планы! - сообщила АняК ДРУГИМ НОВОСТЯМ:«Арт-Бульвар» в Ижевске: в городе появится арт-галерея и кинотеатр под открытым небомГлазовский Терминатор из Удмуртии может стать самым необычным памятником России