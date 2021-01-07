Проект «Закулисье» от «Комсомолки» рассказывает читателям, как работают различные организации и люди. Вспоминаем самые интересные выпуски проекта за 2020 год.Доставка продуктовВо время пандемии коронавируса главными героями нашего времени стали врачи. А еще особую значимость приобрела профессия курьера: ведь во время локдауна люди в основном покупали товары в интернете. Курьер Кирилл Непомнящий поделился с нами пятью интересными фактами о своей работе.ДальнобойщикДля многих профессия дальнобойщика ассоциируется с романтикой большой дороги. Но многие забывают о сложности этой профессии: недосыпе, бандитах и технических неполадках в автомобиле. Дальнобойщик Дмитрий Сысоев за рулем уже 13 лет. Он рассказал «Комсомолке», как он сталкивался с вымогателями и почему 10 минут его сна могут спасти чью-то жизнь.ТрамваиВ трамвайных депо работа идет круглыми сутками. Ранним утром в рейс выходит первый транспорт, а поздно вечером возвращается. Ночью здесь продолжает кипеть работа: каждый вагон нужно осмотреть и при необходимости отремонтировать. Журналист «Комсомолки» прокатился на одном из самых первых вагонов, который отвозит кондукторов и водителей на работу и делится впечатлениями.Театр оперы и балетаМногие в детстве мечтали заглянуть за кулисы театра. Мы побывали в Театре оперы и балета в очень непростое для него время, когда учреждения культуры не могли работать. Рассказываем, где делают костюмы и декорации, а также, что можно найти в гримерке артиста.КриминалистикаВ практике следователей-криминалистов бывают самые разные дела: убийства, изнасилования… Раскрывать их обычно удается с помощью дедукции. Но очень часто приходится использовать специальные средства и не спать по ночам, чтобы собрать доказательства. Следователи-криминалисты поделились, как они доставали орудие преступления со дна реки и как с помощью телефона нашли труп девочки-подростка, зарытый на ипподроме.ВетлечебницаВетеринарам приходится лечить не только кошек и собак. Среди их пациентов - слоны, питоны и тигрицы. Врачи рассказали «Комсомолке», что достают из желудков животных и какие самые необычные пациенты к ним приходили.Обувная мастерскаяЗачем обувщику комбайн? На какую сумму может «влететь» сапожник за испорченную обувь? И можно ли на глаз определить, кожаная обувь или нет? «Комсомолка» рассказывает об этой профессии, а также показывает мастерскую изнутри.ТравматологияВот уже 35 лет травматолог Валерий Мельников спасает чужие жизни. О том, как он собирает людей по частям, о необычных подарках пациентов и трудностях работы в «травме» ижевчанин рассказал «Комсомолке».Поисково-спасательная службаПрактически каждый день люди этой профессии сталкиваются с жизнью и смертью: спасают тонущих, участвуют в ликвидации пожаров, ДТП, а иногда даже снимают с деревьев котов. «Комсомолка» побывала в гостях у спасателей и узнала, как они работают.Кабина машинистаЛетом многие ездят в путешествия по стране. Да и зимой у машинистов работы невпроворот. Владислав Калашников, машинист с 30-летним стажем, показал нам свою кабину.Промышленный альпинистОни красят стены, моют стекла офисных зданий и многоэтажек, вешают баннеры, монтируют оборудование на высоте и даже спускаются в дымовые трубы. Речь о промышленных альпинистах. «Комсомолка» узнала, как работают представители этой профессии.Чайная церемонияПосле тяжелого рабочего дня очень хочется расслабиться. Кто-то отдыхает перед телевизором, кто-то занимается спортом, а можно найти и более интересный вариант: сходить на чайную церемонию! Наш журналист побывал на мероприятии и рассказывает, как готовят чай на спиртовке и почему чайная церемония может длиться два-три часа. Бонус: мастер чайной церемонии Андрей Юдин поделился секретами заварки хорошего чая.