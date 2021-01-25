Шахматный азарт и боевой настрой: итоги Всероссийских соревнований по быстрым шахматам и блицу среди сельских школьников в Удмуртии

Победителей Всероссийских соревнований по шахматам в Удмуртии наградили 23 января Фото: Сергей Суворов

Всероссийские соревнования по быстрым шахматам и блицу среди школьников торжественно завершились в Удмуртии 23 января. С 19 января дети из сел со всей страны сражались за звание лучших шахматистов. «Комсомолка» расскажет, как проходили игры и кто же стал победителем в этой схватке умов?

СИМВОЛИЧНОЕ НАЧАЛО ГОДА

На четыре дня село Дебесы стало центром шахматного спорта страны. 156 участников из Нижегородской, Свердловской, Тюменской областей, Коми, Марий Эл, Башкортостана и Татарстана приехали сюда, чтобы испытать свои силы и сразиться один на один с соперником за кубок Федерации шахмат России. Это были первые очные соревнования спустя 11 месяцев — участники успели соскучиться по личным встречам с соперниками.

Общее число участников составило 156 человек из 10 регионов России Фото: Сергей Суворов

Символично, что 2021-й год в Удмуртии объявлен годом села и открывают его именно сельские соревнования. Ещё и всероссийского масштаба.

— Такие турниры делают село привлекательным для молодежи. Ребята находятся в приподнятом настроении! Не в каждом регионе проходят всероссийские соревнования, а в Дебесском районе вот уже второй год, — отмечает министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова.

ПЕРВЫЕ ОЧНЫЕ ЗА ГОД

Несмотря на трудности, вызванные пандемией, в Удмуртию съехались спортсмены из множества уголков страны. Для сельских ребят это шанс показать себя и увидеть, как играют дети из других регионов. Ильдар Байбурин, тренер делегации из Чишминского района Башкортостана, со своей командой приезжает уже не первый год в республику на соревнования. И не первый год его дети становятся победителями.

— В Удмуртии мы второй раз — в прошлом году победили. Наша команда очень дружная и в этом году была настроена вновь только на первое место, — делится тренер.

Сами участники рассказывают, что турниры онлайн не сравнятся с очными встречами Фото: Сергей Суворов

Победный настрой оправдался и команда из Башкортостана стала победителем в быстрых шахматах. На втором месте ребята из Марий Эл, а тройку лидеров замыкают гости из Татарстана. Игроки из Удмуртии стали пятыми в командном зачете. Кстати, дочь Ильдара, Камилла Байбурина, уже второй год становится победительницей в абсолютном первенстве среди девушек. Но и наши не уступают — в абсолюте среди юношей второе место занял Степан Ситников из Дебес.

Степан занимается шахматами уже шесть лет и эта победа для него пока самая крупная. Как отмечает участник, эти соревнования очень серьезные и особенно важно, что они прошли очно.

— Во время пандемии я играл в онлайн-турнирах, но в живую интереснее. Когда играешь в онлайн, нет шахматного азарта и боевого настроя, потому играешь в неполную силу, — поясняет Степан.

Степан Ситников из Дебес занял второе место в абсолюте Фото: Сергей Суворов

Команды первой тройки победителей наградили кубками Федерации шахмат России, медалями и почетными грамотами. Также все участники получили призы от организаторов и спонсоров. Большую поддержку в этом году, как и в предыдущем оказал генеральный партнер соревнований Корпорация «Центр». Вообще компания действительно вкладывается в развитие детского шахматного спорта республики. Несмотря ни на что, в сложном июне 2020 провели онлайн-«Кубок Корпорации «Центр», многое было сделано и для того, чтобы эти соревнования перешли из статуса онлайн в оффлайн - в итоге 156 детей смогли принять участие в настоящей, а не виртуальной борьбе.

Напомним, что соревнования проходили по швейцарской системе. Быстрые шахматы – 9 туров по 10 минут и трехминутный блиц в 11 туров. Участники сражались в двух группах — юноши и девушки от 10 до 18 лет. Игры шли на протяжении трех дней с 20 по 23 января. Результаты менялись стремительно каждый день!

ПРОГРАММА ДЛЯ ВСЕХ

Помимо самих турниров, для всех гостей и спортсменов подготовили насыщенную культурную программу — это экскурсии на гору Байгурезь, гадания, игры и мастер-классы. Как отмечает тренер команды из Башкортостана, детям нравится тут находиться и особенно мероприятия, организованные кроме шахмат.

— Мне, как тренеру, нравится и в дальнейшем с удовольствием сюда бы приехали, — комментирует Ильдар Байбурин.

развлекательную программу подготовили не только для взрослых, но и для самых юных спортсменов Фото: Сергей Суворов

Кстати, для тренеров вебинар «Использование интерактивных технологий для обучения младших школьников» провел секретарь комиссии «Шахматы и образование» Европейского шахматного союза Александр Костьев. В этот раз, к сожалению, встретиться очно, не удалось.

— Такие учебы необходимы тренерам. Не секрет, что поколения меняются, подходы к их обучению тоже. То есть учить сегодняшних младших школьников, также как 20 лет назад можно, конечно, но и к ним все-таки нужен особый подход. На вебинаре мы узнали как раз о новых моделях преподавания, которые используют в Европе. Некоторые тренеры уже взяли их на вооружение и преподают по этой методике, другие – впервые услышали об этом на вебинаре и попросили обеспечить им доступ к этим моделям преподавания. Сейчас мы работаем над этим, — рассказывает Андрей Князев, руководитель Ресурсного центра по шахматам при Дебесском политехникуме.

Торжественное закрытие и награждение детей прошло 23 января в Дебесском доме культуры. Помимо вручения наград, на сцене выступили творческие коллективы села и молодая звезда федеральных телеканалов Арина Машарова, а на улице всех ждал праздничный салют. А для тех, кто не мог присутствовать на мероприятии, мы провели онлайн — трансляцию.

На торжественном закрытии выступила юная звезда федеральных каналов Арина Машарова Фото: Сергей Суворов

Как отмечают организаторы, турниры прошли успешно несмотря на все ограничения.

— Нам удалось впервые со времени пандемии провести очные соревнования. Во-первых, для этого были обеспечены все условия безопасности: установлены рециркуляторы, организованы на местах массовых мероприятий маски, термометры и антисептики, мы проконтровали, чтобы все участники сдали тест на COVID-19 и не было больных. Как Федерация шахмат Удмуртии, мы получили массу приглашений от других регионов на соревнования, например, в Свердловскую область, - подводит итоги Вероника Суворова, главный редактор медиагруппы «Центр» и один из организаторов соревнований.

Победителям достались кубки Федерации шахмат России, медали и грамоты. Все участники также получили памятные сувениры Фото: Сергей Суворов

Ну и одно из главных достижений, это перспектива проводить такие соревнования межрегионального и всероссийского уровня и в дальнейшем, выходить на высокий уровень, получать весомые награды и увеличивать рейтинговые очки шахматистов из Удмуртии. Кроме того, благодаря такому опыту, судьи также повышают свою квалификацию. Проводя подобные мероприятия и в дальнейшем, будет возможно вкладывать больше ресурсов в Удмуртию. И Дебесы это доказали.

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