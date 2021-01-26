В Ижевске не будут возбуждать дело по факту демонстрации свастики в цирке Удмуртии

На Архиерейской рождественской елке выступили животные со свастикой Фото: /vk.com/udmcircus

УУП ОП №3 УМВД по Ижевску после проверки, инициированной прокуратурой, не будет возбуждать административное дело по факту демонстрации свастики на выступлении в Государственном цирке Удмуртии. Сотрудники, занимавшиеся расследованием, не нашли в этой ситуации нарушений закона, ведь нацистскую символику показали в целях, не связанных с пропагандой. Об этом сообщает пресс-служба цирка.

Напомним, инцидент взволновавший общественность и привлекший внимание органов прокуратуры, произошел 8 января. На арену во время Архиерейской рождественской елки вышли животные в попонах со свастикой. Тогда в пресс-службе Ижевской епархии сообщили, что представление не имело цели нарушить законодательство. Свастика демонстрировалась потому, что часть выступления была посвящена победе советского народа над фашизмом.

Однако прокуратура все равно взялась за расследование этого факта, но, как мы знаем, действительно не выявила нарушений.

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