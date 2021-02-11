1 февраля в Ижевске стартовал фестиваль ледовых скульптур «Удмуртский лед». Мастера со всех уголков нашей страны и даже из-за рубежа – Узбекистана и Украины – создавали изящные фигуры при помощи бензопилы. В социальных сетях немало фотографий этих необычных творений.Для тех, кто еще не успел полюбоваться фигурами вживую, «Комсомолка» подобрала 10 кадров ижевского фотографа Сергея Чиркова.- Спасибо природе за солнышко, мастерам за красоту а жителям Ижевска за то, что ценят и берегут творения скульпторов!!! - пишет он на своей странице в социальных сетях.Кстати, недавно «Комсомолка» собирала подборку фотографий ледяных скульптур с прошлых фестивалей «Удмуртский лед», их можно посмотреть по ссылке.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:248 школьников из Удмуртии разработали и представили свои технические проекты на конкурсеПрограмму по профилактике сколиоза у школьников запустили в Удмуртии