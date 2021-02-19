Двое одаренных школьников из Ижевска стали героями новостного сюжета (0+) на «Первом канале». Там представили изобретение 15-летней Лизы Горбуновой, которая создала робота «WallZawr» («Волзавр»). А еще 18-летний Степан Широков, ученик 11 класса, презентовал виртуальное приложение «Вокзал 360». Журналист портала IZHLIFE (18+) пообщался с ребятами о их изобретениях.Модель-изобретатель15-летняя Лиза Горбунова учится в гуманитарно-юридическом лицее №86. Девушка учит английский, занимается моделингом, снимается в рекламе, а еще заочно посещает занятия в Специализированном учебном-научном центре-школы-интернат имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Кроме этого, школьница создала робота «WallZawrа». Он может самостоятельно красить стены или заборы при помощи баллончика.- Проектной деятельностью я начала заниматься со 2 класса – подтолкнула к этому мама. В 7 классе, когда началась физика, учительница предложила мне сделать куртку со светодиодами, чтобы человека было видно на дороге. Я согласилась, и мне все это понравилось. Пришла сначала на кружок к Степану Мусатову (заведующий физико-технологическими лабораториями, наставник проектной академии Центра одаренных детей «ТАУ», - прим. ред.), а потом попала в «ТАУ», где мы все вместе и придумали робота, - говорит Лиза.Хочет придать яркости городуК разработке робота Лиза приступила в феврале 2020 года. Ее устройство – это деревянный ящик с дверцами, аккумулятором, баллончиком с краской и другими необходимыми для его работы движками, микросхемами и проводами. Управление «WallZawrа» происходит через блютус и приложение на телефоне.- Стены зданий Ижевска очень серые – и это проблема для нашего города. Сейчас стены красят люди. Это небезопасно: они дышат парами красок и работают на высоте. Так и родилась идея нашего робота. Он пригодится как строительным организациям, так и муниципальным службам. Конечно, есть подобные роботы, но они красят на высоте до 10 м. Наш же робот красит любые высотки! К тому же он экономный – с точностью рассчитывает какое количество краски нужно на определенную стену, - делится школьница.Изначально роботы юной изобретательницы были больших размеров, поэтому она постоянно их дорабатывала. Нынешняя версия тоже не без изъянов – он не такой быстрый, не защищен от ветра, не до конца продумана подача краски. Такой результат дали первые тесты устройства, которые Лиза вместе с друзьями проводила в летнем лагере.- Уже скоро мы приступим к созданию следующего образца. Он будет более компактным, обтекаемой формы, поставим новые движки и систему покраски, подумаем и над управлением с помощью вай-фая или радио-модуля, - сообщила нам девочка.После того, как эти недоработки будут исправлены, планируется научить робота рисовать.- Например, мы загружаем изображение в программу на телефоне, а робот сам рисует. Такого WallZawrа смогут использовать и художники, которые рисуют граффити, - говорит школьница.Виртуальный вокзал11-классник школы №74 Степан Широков также увлекается изучением английского, а еще читает книги по саморазвитию и ходить в кружок робототехники. Молодой человек учился в айти-классе, где получил первичные навыки, благодаря которым создал свой проект. Сейчас он занимается в «ТАУ».- Два года я ходил на занятия по виртуальной реальности. И в конце каждого года нужно было представить свой проект. Нам с другом пришла идея сделать специальный виртуальный тур по нашей школе. Чтобы упростить родителям походы в учебные заведения. Чтобы они могли максимально узнать школу, в которой или учится, или еще будет учиться их ребенок, - рассказывает Степан.Проект «Вокзал 360» появился благодаря поддержке РЖД. Уже сейчас с помощью приложения можно отправится в виртуальный тур по вокзалу столицы Удмуртии.- Виртуальных туров в интернете в свободном доступе очень мало, их трудно найти. И они сделаны просто для ознакомления. Наш проект позволит уменьшить вероятность человека заблудиться на вокзале, в незнакомом и очень большом пространстве. С помощью нашего виртуального тура человек может посмотреть и ознакомиться с вокзалом практически из любой точки мира – рассказывает старшеклассник.Степа поделился процессом создания такого виртуального вокзала. Для начала нужно сфотографировать все пространство необходимого объекта, причем для этого нужна камера со специальным моноподом с возможностью вращения на 360 градусов. Далее из этих снимков образуют сферу.Кстати, в приложении «Вокзал 360» можно еще и приобрети билеты.- Обычному обывателю процесс создания виртуального тура может показаться достаточно сложным. Но если ты погружаешься в это полностью, например, как я, то «зверь» не так уж и страшен, - улыбается создатель приложения.Руководители РЖД просмотрят получившийся результат, и, если их все устроит, школьника из Ижевска попросят создать такие туры по всем вокзалам в России.Показали на «Первом канале»Съемки для новостного сюжета прошли в центре для одаренных детей «ТАУ».- Все сняли с первого дубля, потом оператор снял еще несколько различных планов, - вспоминает Лиза Горбунова. - Я достаточно долго выступаю на конференциях со своими проектами, поэтому совсем не волновалась перед камерой.Старшеклассник Степан также перед камерой чувствовал себя спокойно. И рассказывает, что после монтажа программы оставили совсем немного материалов из тех, которые снимали.- В выпуске показали ребят со всей России, и то, что нам удалось туда попасть – это довольно показательно! – с гордостью говорит Степан.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Цифровизация сферы здравоохранения Удмуртии достигла 65% и продолжит увеличиваться в 2021 году180 млн выделили на благоустройство 18 дворов и 4 общественных территорий в Ижевске в 2021 году