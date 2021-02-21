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Общество

Музыка подростка из Удмуртии вошла в ТОП «Яндекс.Музыки» и «ВКонтакте»

Парень из Воткинска сам пишет тексты
Алена Иванова
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