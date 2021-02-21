Музыка подростка из Удмуртии вошла в ТОП «Яндекс.Музыки» и «ВКонтакте»

Музыкальные произведения 16-летнего парня из Воткинска вошли в плейлисты «ВКонтакте» и оказались на главной сервиса «Яндекс.Музыка». Молодой человек публикует свои песни под псевдонимом GLOVEGOD («Гловгад»). О своем хите и людях, которые его поддерживают, «Комсомолке» рассказал сам исполнитель.За именем GLOVEGOD стоит Антон Шилов из Воткинска. В свои 16 лет он учится в школе, занимается футболом и легкой атлетикой. Два года назад он начал увлекаться музыкой и превратил хобби в серьезный проект. Сейчас он пишет тексты, записывает треки и выпускает целые альбомы.Недавно его последний сингл «Фильм» (0+) оказался в плейлисте «ВКонтакте» «Новый русский рок» по соседству с музыкой Земфиры и Сплин. На момент написания статьи у плейлиста уже более 4,4 миллионов прослушиваний.На этом популярность трека не остановилась. Песня также появилась на главной сервиса «Яндекс.Музыка» в разделе «Новые релизы». Здесь соседями GLOVEGOD стали треки американской певицы Арианы Гранде и Земфиры. Кроме того, сингл «Фильм» вошел сразу в два плейлиста: «Русская поп музыка» и «Поп сироп».— Я нашёл интересный для меня инструментал, он сразу зацепил меня своим звучанием, и я с ходу начал придумывать припев песни, через несколько неудачных строчек, я все-таки придумал самый оптимальный припев, остальные куплеты писались очень легко, так как я был уже вдохновлен этим инструменталом, — поделился музыкант.Антон не сразу нашел себя в «роковом» звучании. Свой путь он начал с популярного направления хип-хоп и выпустил два альбома в этом жанре. Общее число прослушиваний его последнего релиза «Крылья Ангела» (18+) перевалили за 80 тысяч, из них больше 5 тысяч – «ВКонтакте».Родители и близкие – всегда первые слушатели новых произведений. Они активно поддерживают начинания Антона, отправляют его хиты друзьям и коллегам.— Недавно к папе по работе приезжали коллеги и он возил их на экскурсию в Ижевск. Он в машине им включал мои песни, — смеется Антон.Послушать хит молодого исполнителя GLOVEGOD и другие его композиции можно на всех платформах.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:- Модель и изобретатель роботов: такие разные хобби сочетаются в школьнице из Ижевска- Реставратор икон из Ижевска: «Под одним изображением нашла другое»- Почувствовать текст: первая газета для незрячих детей вышла в Ижевске