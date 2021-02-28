Врезавшийся в столб автобус, сбитая на переходе девочка и столкновение фуры с “легковушкой”: обзор самых жутких ДТП в Удмуртии за неделю

Сводка ДТП в Удмуртии за неделю фото: архив "КП"

Каждую неделю мы рассказываем о самых страшных авариях, которые произошли на дорогах Удмуртии. За последние семь дней произошло несколько ДТП, в том числе с детьми.

ПАССАЖИРСКИЙ АВТОБУС ВРЕЗАЛСЯ В СВЕТОВУЮ ОПОРУ

Прокуратура проведет проверку Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

ДТП произошло на перекрестке Удмуртской и Буммашевской улиц, напротив дома №1 по ул. Буммашевская.

Пострадали 6 человек.

7-ЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ СБИЛ ВОДИТЕЛЬ НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ

7-летнюю девочку сбил водитель на пешеходном переходе Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

В Воткинске 47-летний водитель сбил несовершеннолетнюю девочку, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

ДВЕ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИХ ДЕВОЧКИ ПОСТРАДАЛИ В ДТП В УДМУРТИИ

Женщина вылетела на встречную полосу, потому что не справилась с управлением. Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Водитель “Хендай” не справившись с управлением, выехала на «встречку» и столкнулась с «Шевроле». В машине находились две четырехлетние девочки, которые в результате столкновения получили травмы.

ФУРА И ЛЕГКОВУШКА СТОЛКНУЛИСЬ В УДМУРТИИ

Женщина вылетела на встречную полосу, потому что не справилась с управлением. Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Авария произошла на 17 км трассы Воткинск-Пермь

Последствия ДТП ликвидировали спасатели из поисково-спасательного отряда и личный состав пожарного поста Воткинска.

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