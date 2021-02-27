Пострадавших в ДТП с автобусом стало больше

Прокуратура проведет проверку Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Количество пострадавших в утреннем ДТП с пассажирским автобусом увеличилось до 6 человек. Об этом сообщил начальник 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Александр Мельников.

Напомним, что по предварительной информации пострадавших было четверо, тогда как в автобусе находилось около 30 человек. После уточнения информации выяснилось, что травмы получили шестеро.

— В настоящее время всего по ДТП с участием автобуса 22 маршрута 6 обращений. 5 обслужены амбулаторно, женщина 1959 г.р. с закрытым переломом грудины госпитализирована, — комментирует Мельников.

Ранее случившимся заинтересовалась прокуратура города, организовав проверку. Правоохранительные органы проверят исполнение перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения, соблюдался ли режима труда и отдыха водителя, были ли перед рейсом пройдены медосмотр и контроль технического состояния транспортного средства.

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