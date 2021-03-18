Всемирный бренд спортивной одежды использует подследники произведенные в Ижевске

Фото: ижтекс.рф

«Вы зайдете в любой российский магазин Аdidas (Адидас) или Reebok (Рибок), и вам предложат примерить обувь в подследниках из Ижевска!», - рассказала порталу IZHLIFE (18+) коммерческий директор ижевской чулочно-носочной фабрики Наталья Сабирова. Расскажем об этом подробнее.

Переговоры с Германией велись целый год. Важно, что ижевская фабрика сама предложила магазинам сотрудничество.

Переговоры по поставкам подследников в магазины велись в течение целого года и согласовывался с Германией. Фабрика сама вышла к компании с предложением.

«Я была удивлена, как строится у них работа с поставщиками. На всех этапах согласования нам присылали письмо, что договор движется дальше, что с ним работает соответствующий отдел. Я впервые с этим столкнулась и поняла, что это некая их фишка. Возможно, это некая борьба с антикоррупционными схемами, чтобы все было чисто и прозрачно, чтобы никто не мог повлиять на окончательное решение. В итоге, все сработало – чудеса случаются!», - говорит Наталья.

И вот в 2020 году ижевские подследники завезли во все магазины бренда спортивной одежды.

«Мы делаем подследники из текстурированной нитки, поэтому они «дышат». Обычно в ткань добавляют лайкру или эластан, чтобы они тянулись. Это приводит к тому, что летом в конце дня ноги в таких следочках оказываются как будто в болоте», - делится эмоциями Наталья.

Преимуществами подследников из столицы Удмуртии стали их хорошее растяжение, за счет которого они налезают на ногу мужчине с самым большим размером ноги, и прочность – носочки не рвутся.

После крупного контракта, фабрика стала известной и к ней пришли новые заказчики – российские обувные фабрики. С одной из них уже заключили договор на поставки. Кстати, летом 2020 года в наших подследниках ходили сотрудники питерского метрополитена.

«Сейчас ведем переговоры с Большим театром, смотрим в сторону рынка Казахстана, хотим работать с крупными федеральными сетями и по госконтрактам», - подытожила Наталья Сабирова.

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