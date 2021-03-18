Есть вопрос: когда включат освещение в сквере Тарасова в Ижевске?

Фото: со страницы главы города Олега Бекмеметьева

Ижевчане заметили, что в сквере им. Василия Тарасова, расположенного на ул. 50 лет ВЛКСМ, отключили освещение. «Комсомолка» узнал ответ.

В администрации города объясняют, что светильники убрали, потому что они сломались из-за несовершенства конструкции. Освещение обещают восстановить до 21 марта за счет гарантийных средств подрядчика.

Ранее пресс-служба администрации Ижевска сообщала, что светильники в сквере разбили вандалы.

Напомним, сквер имени легендарного директора завода «Ижсталь» открыли в ноябре 2020 года. Здесь расположились зоны отдыха, детская площадка и место для мини-концертов.

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