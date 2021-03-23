Звонят мошенники: жители Ижевска рассказали, как их пытались обмануть

Цель мошенников – выяснить у человека данные банковской карты, чтобы украсть с нее деньги Фото: Амир Закиров

Наверное, в Ижевске не осталось людей, которые бы хотя бы раз не сталкивались или хотя бы не слышали о мошенниках: кому-то звонили из «службы безопасности банка», кому-то – сообщали о несуществующем денежном переводе. Как правило, цель подобных звонков одна – выяснить у человека данные банковской карты, чтобы украсть с нее деньги. «Комсомолка» собрала истории ижевчан, которые с юмором отнеслись к звонку.

КАЖЕТСЯ, ВЫ – МОШЕННИК

Первой историей поделился ижевчанин Владислав. Ему однажды позвонили из «службы безопасности банка», в которой он якобы держит карту. Однако мужчина, пользующийся услугами другой банковской компании, сразу понял, что общается с мошенниками.

«Я сказал, что моя карта в другом банке, и через несколько минут мне позвонили уже оттуда. На другом конце провода был очень вежливый молодой человек. Мы поговорили несколько минут, а потом я ему сказал: «По-моему, вы мошенник. Я не хочу сообщать вам никаких данных», – рассказывает Владислав.

Собеседник в ответ возмутился и сообщил, что номер нашего героя есть в базе данных банка.

«Я попросил перезвонить позже, когда я смогу в этом убедиться. Мошенник нецензурно выругался и бросил трубку», – говорит Владислав.

ПРЕДЛОЖИЛА «ПОМОЧЬ» МОШЕННИКУ

А вот ижевчанка Светлана с мошенниками столкнулась во время работы. Звонивший представился техническим специалистом. Несмотря на его суровый голос и достаточно резкий тон, девушка сразу поняла, с кем именно общается и включила громкую связь, чтоб разговор могли слышать коллеги.

Ижевчанка Светлана с мошенниками столкнулась во время работы Фото: личный архив героев

«Мошенник рассказал, что произошла смена номера моего расчетного счета. Спросил: «Вы понимаете, что такое расчетный счет? Я вам объясню, чтобы не

было расхождений». Потом выдал длинную речь, такое расчетный счет», – вспоминает Светлана.

После чего мужчина сказал ижевчанке, чтоб она относилась к вопросу ответственней и оскорбил ее.

В конце концов девушка сказала, что сотрудники банка так не разговаривают и отметила, что скрипты, по которым работает мошенник, нерабочие и их нужно менять. И даже в шутку предложила помочь.

«Так вы платите, я вам напишу. Задорого. 500 тысяч. Вы за день отобьете рабочий скрипт», — ответила Светлана мошеннику.

МАЙОР ПОЛИЦИИ У ТЕЛЕФОНА

Поделился своей историей и ижевчанин Михаил. Ему тоже однажды довелось пообщаться с «сотрудниками банка».

«Мне позвонили и сказали, что с моей картой происходят какие-то манипуляции. На что я представился, что «майор налоговой полиции Жаренов у телефона». Мошенники почему-то сразу бросили трубку» — рассказал Михаил.

СЛОВО ЗА СЛОВО

А вот Анне удалось пообщаться с мошенником целых 15 минут. Правда, беседа оказалось не из приятных.

«Мне позвонили из технической поддержки и рассказали, что на мое имя заказали карту. Я попросила отменить операцию, но мне сказали, что все равно нужно сверить данные. В моей голове «не сошелся пазл» - почему по поводу выпуска карты звонят из техподдержки? Я попросила сотрудника представиться, а он в ответ наорал на меня матом», — поделилась Анна.

Анне удалось пообщаться с мошенником целых 15 минут Фото: личный архив героев

В ответ девушка, не сдержавшись, высказала мошеннику все, что о нем думает. В какой-то момент мошенник поделился, что переболел коронавирусом. Анна предположила, что, наверное, поэтому он такой нервный.

«В итоге мошенник бросил трубку со словами: «Ну все, ты меня утомила» — рассказывает девушка.

«ЧТО-ТО ИДЕТ НЕ ТАК»

Ижевчанеке Юлии позвонили «сотрудники» одного крупного банка, сообщив, что с ее счета пытаются списать деньги. Девушка, много лет не использующая эту карту, сразу поняла, что общается с мошенниками.

Ижевчанеке Юлии позвонили «сотрудники» одного крупного банка Фото: личный архив героев

«Мне было любопытно, к чему все это приведет, и я притворилась, что напугана. Мне сказали, что для восстановления безопасности нужно назвать данные карты – фамилию, имя, кодовое слово… Когда я называла информацию, они вводили данные у себя, но у них ничего не получалось», —говорит Юля.

В конце-концов, мошенники признали, что что-то идет не так.

«Я ответила, что конечно, не так, потому что я картой этого банка не пользуюсь уже много лет», — говорит Юлия.

ПОМНИТЕ!

В МВД по Удмуртии советуют жителям быть бдительнее и никому не сообщать данные своих банковских карт, пин-коды и пароли из смс-сообщений. В банках уже имеется вся необходимая для операций сведения. Поэтому если вам позвонили и попросили озвучить данные, завершите разговор и перезвоните на горячую линию своего банка, чтобы уточнить информацию. Если вас все-таки обманули, обратитесь в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02 (с мобильного 102).

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