Убийство девочки в Удмуртии: можно ли было избежать трагедии и почему возбудили дело о халатности?

Убийство произошло в доме девочки Фото: Амир Закиров

22 марта в квартире в Сарапуле обнаружено тело 11-летней девочки. Правоохранительные органы пока не раскрывают детали дела, чтобы не навредить следствию. Внимание жителей тем временем приковано к семье 11-летней Лены (все имена изменены — прим. ред.); в соцсетях то и дело появляются комментарии, в которых пользователи задаются вопросом — можно ли было избежать смерти ребенка? Что и кому необходимо было сделать для этого? Произошла бы эта трагедия, если бы девочка жила с отцом?

СБЕГАЛА К МАТЕРИ

Мы уже рассказывали, что девочка жила с мамой и что соседи называют семью неблагополучной. Но у девочки был еще и отец. Некоторые жители считают, что девочка могла жить с ним, а не с матерью. Знакомая семьи рассказала нам больше о семье ребенка.

Жители обсуждают, мог ли отец повлиять на ситуацию. Фото: /vk.com/mamochkisarapula

Родители Лены, Егор и Светлана развелись давно. Какое-то время супруги продолжали жить вместе и воспитывать ребенка. Но потом Егор встретил другую и женился. У пары родился сын.

«Он помогал <прежней семье>. Забрать дочь себе он хотел, но жена была против, потому что Лена плохо влияла на ее дочку от первого брака», — говорит знакомая семьи.

Егор — трудолюбивый человек, зарабатывал деньги. Но мужчина выпивал, говорит знакомая. В такие моменты он становился агрессивным, ссорился с новой женой.

Убийство девочки в Удмуртии произошло 22 марта Фото: Амир Закиров

Так что Лена продолжала жить с матерью. По словам знакомых семьи, девочка была предоставлена самой себе - не всегда чистила зубы, не делала уроки, прогуливала школу. Когда оставалась дома одна, звонила отцу и плакала. Тот пытался решить проблему, но не забирал дочь из-за новой супруги. Лену порой отправляли к бабушке, у которой тоже была личная жизнь. Иногда ребенок оставался в новой семье отца. Но жена Егора заставляла ее делать уроки, умываться — и девочка, не привыкшая к дисциплине, сама иногда сбегала обратно к матери.

«Ребенок был как отшельник, никому не нужен. <Новая жена> капала на мозги Егору, что Лена тут не нужна, и зачем она будет ее воспитывать», — говорит знакомая.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Как отец перенес известие о смерти ребенка, неизвестно. Однако, очевидно, вопросом «можно ли было повлиять не ситуацию» задаются не только пользователи соцсетей и сарапульчане - по факту случившегося возбуждено два уголовных дела. И если с первой статьей «Убийство малолетнего» (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) все ясно, то вторая статья - «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» (ч. 2 ст. 293 УК РФ) - вызывает вопросы.

Как поясняет, пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии - дело по статье «Халатность» возбудили по факту бездействия должностных лиц органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних. Конкретных подозреваемых по этому делу нет, подчеркивают в пресс-службе. Следователи будут выяснять, кто и как из официальных органов мог предотвратить трагедию.

«В подобных делах должностными лицами, которые понесут ответственность за бездействие, могут стать сотрудники школы, которые своевременно не провели профилактическую работу. Если семья состояла на учете, ответственность могут понести также органы опеки», — комментирует юрист.

В школе, где училась девочка, отказались от комментариев в интересах следствия. В пресс-службе Сарапула тоже отказались от комментариев до окончания расследования.

Тем временем, информацию о следственных действиях и итогах допроса подозреваемого пока не раскрывают в интересах следствия. По закону расследование длится два месяца. Подозреваемого арестовали на два месяца — до 23 мая 2021. По п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ - «Убийство малолетнего» максимальное наказание составляет до 20 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

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