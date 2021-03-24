Убийство девочки в Удмуртии: подозреваемого заключили под стражу на два месяца

11-летнюю девочку нашли мертвой в ее доме Фото: Амир Закиров

Подозреваемого в убийстве 11-летней девочки в Удмуртии заключили под стражу на два месяца, до 23 мая. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба Судейского сообщества.

Постановление в законную силу не вступило.

Напомним, тело 11-летней девочки обнаружили в ее квартире в ночь с 22 на 23 марта. Подозреваемого задержали 23 марта. Им оказался 27-летний знакомый матери ребенка. Возбудили два уголовных дела — по статьям «Убийство» и «Халатность». Ситуацию прокомментировала уполномоченный по правам ребенка Ольга Авдеева. Соседи рассказывали нам, что погибшая девочка была дружелюбной и открытой.

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