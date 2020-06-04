2020-06-04T13:24:25+03:00
Общество

5-летнюю девочку, которую похитили из рук матери в Удмуртии, нашли

Девочку искали с 1 июня
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Вика МардуеваФото: Вика Мардуева
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В Удмуртии наши пятилетнюю девочку, которую похитили из рук матери на пешеходном переходе. Об этом «Комсомолке» сообщил собственный источник, знакомый с ситуацией.

По предварительным данным пресс-службы следственного управления СК России по республике, девочку похитил ее биологический отец. Это произошло 1 июня, мужчина посадил ребенка в машину на глазах у матери и увез.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «похищение человека». Производятся допросы очевидцев, матери и родственников ребенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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