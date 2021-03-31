Звезда РЕН ТВ Сергей Доля: «Люди - главное сокровище Удмуртии»

Сергей Доля снимет более 30 сюжетов и отдельную передачу об Удмуртии Фото: Амир Закиров

Ведущий программы «Невероятно интересные истории» (16+) Сергей Доля приехал в Удмуртию. Мы уже рассказывали, как ведущий примерил на себя роль арестанта в деревне Бачкеево в Игринском районе. 30 марта команда телеканала Рен ТВ работала в Малой Пурге. Наш корреспондент отправился на съемки вместе с блогером.

Выучил слово «метла» на удмуртском

Команда работала в Малой Пурге, в семейно-досуговом центре «Гармония». Здесь Сергея научили играть в популярную Малопургинскую игру — чужонбол. Она похожа на хоккей, но игроки забивают в ворота противника мяч метлами. Поэтому игра так и называется: «чужон» на удмуртском — «метла». Сергей шутит, что это единственное слово, которое ему удалось выучить на удмуртском. Болельщики пытались научить блогера кричалкам на удмуртском, но это далось непросто.

Болельщики учили Сергея Долю кричалкам на удмуртском Фото: Амир Закиров

Игроки в основном соревнуются в национальных удмуртских платьях. Их надели даже мужчины. Набрать игроков для съемок удалось легко — просто бросили клич среди жителей села.

«Мы уже около четырех лет играем. Начиналось все в районной библиотеке, чтобы в праздники веселее было. Потом народ подтянулся. В самом начале у нас много было пенсионеров. <...> А со временем очень хорошо присоединилась молодежь», — рассказала заведующая отделом Малопургинской районной библиотеки Любовь Абдрахманова.

Сергей Доля научился играть в чужонбол - популярную в Малой Пурге игру Фото: Амир Закиров

Команда блогера проиграла в соревнованиях, но главное для Сергея — сам процесс.

«Играть очень сложно, я дышать до сих пор не могу. Вымотался полностью. Но очень интересно. Игра задорная. У каждого своя метла, все время промахиваешься и играешь реально не ради того, чтобы победить, а ради того, чтобы получить кайф. Потому что тут не от результата, а от процесса получаешь удовольствие», — высказался Сергей Доля.

Чужонбол похож на хоккей, но вместо клюшек используют метлы Фото: Амир Закиров

Попробовал табани

Телеведущий пока не может раскрывать все секреты будущей программы и сюжетов. Но он отметил, что больше всего ему понравилось в Лудорвае и музее «Этапный пункт» в Бачкеево. Там блогер прошелся по Сибирскому тракту в кандалах и форме арестанта. Еще Сергей Доля отметил коллекцию ретро-автомобилей Александра Дворецкого. Он украшает машины старыми утюгами и телефонами.

«У него огромная коллекция. Он пытался выставить в Ижевске, но не нашел понимания у администрации и купил вдалеке от города участок, и там все это выставил. Вот такого плана коллекции мы видим по всей стране. Они становятся одной из точек притяжения туризма в области. Не совсем молодые люди приходят поностальгировать», — делится эмоциями блогер.

Чужонбол - игра с национальном колоритом, и костюмы соответствующие Фото: Амир Закиров

Из национальной кухни телеведущему больше всего понравились табани с припеком. Сергея везде встречали с гостеприимством.

«Безусловно у вас великолепная кухня. Мне очень нравятся все эти перепечи, табани. Очень нравятся люди. Везде, куда мы приезжаем, очень радушные, гостеприимные и веселые люди. Не хмурые, всегда улыбаются, с песнями тебя встречают. Так что я думаю, что люди — это самое главное ваше сокровище», — высказался Сергей Доля.

В удмуртские платья нарядились даже мужчины Фото: Амир Закиров

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