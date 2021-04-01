Новые правила сдачи экзамена на права и запись в школу: как изменится жизнь ижевчан в апреле?

Рассказываем об основных изменениях, которые затронут жизни ижевчан Фото: Архив КП

В этом месяце жителей столицы Удмуртии ждут изменения в правилах сдачи экзамена в автошколе. Будут проиндексированы социальные пенсии. А еще начнется запись в 1 класс. Разбираемся подробнее.

Не забыть записаться

С 1 апреля начинается запись детей в первый класс. Теперь прикрепление к школе будет проходить в два этапа.

На первом этапе (до 30 июня) могут записаться первоклашки, имеющие первоочередное или преимущественное право зачисления, а также дети, которые живут в том же районе, где находится школа. С 6 июля и до того момента, когда все свободные места будут заполнены, можно подать заявление на зачисление в школы другого района.

Записать ребенка в школу можно в два этапа Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Отменят «ковидные» меры поддержки

С 1 апреля в России перестают действовать меры поддержки, которые ввели в прошлом году из-за пандемии коронавируса. С этого момента не получится получить новогоднюю выплату на детей до 8 лет. Безработные не смогут регистрироваться в центрах занятости удаленно. Карантинные больничные для граждан старше 65 лет также отменят.

Мир станет еще шире

1 апреля Россия возобновляет авиаперелеты еще с шестью странами: Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой.

Кстати, теперь, чтобы отдохнуть на Кипре, не нужно соблюдать карантин, но тест на коронавирус все равно придется сдать.

Кроме этого, заработали еще 13 международных аэропортов Фото: Сергей ГРАЧЕВ

На гаджетах появятся российские программы

Еще в декабре прошлого года Правительство России утвердило правила об установке отечественного программного обеспечения на смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры и смарт-телевизоры. Но ее решили отложить до 1 апреля 2021-го.

В список софта включили продукты компании «Яндекс», сервис госуслуг, платежную систему «Мир» и другие программы.

Сдавать на права по-новому

С 1 апреля в силу вступает обновленный порядок аттестации будущих водителей категории B и C от МВД России. Теперь выпускники автошкол будут сдавать практическую часть экзамена только в реальной обстановке: на автострадах и улицах города.

Оценивать водителей теперь тоже будут по-другому. Ошибки разделили на три подгруппы: за один вид нарушения присуждается 1 балл, за другой – 2 балла и за третий – 3 бала. В отдельный блок вынесли грубые нарушения. Например, экзамен сразу закончится, когда водитель тронется, не пристегнув ремень.

Проверить себя и сдать экзамен получится только в реальной обстановке Фото: Константин ИВШИН

Проиндексируют социальные пенсии

В министерстве труда и соцзащиты России сообщили о том, что с 1 апреля размер социальных пенсий проиндексируют на 3,4%. Средний размер выплат составит 10 183 рубля.

Социальная пенсия выплачивается пожилым людям, которым не хватило стажа или пенсионных баллов для назначения страховой пенсии. Получают ее инвалиды, дети-сироты и другие льготники.

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