Директор лаборатории «МедЛаб Экспресс» Александр Петров Фото: Архив «КП» в Ижевске

Сегодня на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (12+, 107.6 FM) в рамках марафона здоровья директор лаборатории «МедЛаб Экспресс» Александр Петров расскажет где в Ижевске купить экспресс-тесты на коронавирус.

Из нашего подкаста вы также узнаете: есть ли разница в антителах, которые образовались после болезни и вакцины? какое количество антител говорит о сформированном иммунитете? сколько сохраняют антитела?

Слушатели смогут задавать свои вопросы по телефону прямого эфира 94-50-94 или отправить на Viber 8-912-007-08-06.

Кстати, в рамках марафона здоровья врач-ортодонт Кристина Попцова уже ответила на все волнующие вопросы об установке брекетов. А врач-педиатр, заслуженный работник здравоохранения Удмуртии и садовод Тамара Хакимова рассказала, как вырастить полезные для здоровья продукты на своем огороде. А вчера внештатный специалист Министерства здравоохранения Удмуртии по вакцинопрофилактике Елена Корякина ответила на вопросы жителей про вакцинацию.

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