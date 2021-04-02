Проект родительского контроля питания школьников представили в Ижевске

До конца учебного года родительский контроль в Ижевске будет проводиться еженедельно Фото: Амир Закиров

30 марта в Ижевске состоялось большое родительское собрание, посвященное качеству питания школьников.

«Родительский контроль»

Перед собранием родители смогли лично пообщаться с сотрудниками компаний, занимающихся организацией питания школьников. На сегодняшний день это восемь организаций, которые на контрактной основе поставляют горячие обеды и завтраки в 69 ижевских школ и четыре садика.

Родителям подробно рассказали, как сейчас организуется питание школьников, и по каким правилам с поставщиками заключаются контракты. Но главное — презентовали проект Управления образования городской администрации под названием «Родительский контроль». Его суть заключается в подключении родителей к оценке детского меню и состояния школьных пищеблоков. Ранее такой контроль уже осуществлялся, но не был приведен к определенным стандартам. Теперь родители получат методические рекомендации, на которые можно будет полагаться при оценке качества питания, и специальный чек-лист,.

Как подчеркнул замглавы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков, родители не просто имеют право, а должны участвовать в этом контроле.

«В каждой школе, в каждом детсаду – это идеальная картина – мы должны создать группы, которые будут на постоянной основе контролировать питание», – отметил он.

30 марта в Ижевске состоялось большое родительское собрание, посвященное качеству питания школьников Фото: Амир Закиров

Усиление контроля

Проект планируют запустить уже в этом году, чтобы протестировать. Как предложила Наталья Гвоздкова, начальник управления образования администрации Ижевска, до конца учебного года родительский контроль будет проводиться еженедельно, а в следующем году, когда система будет отработана, проверки начнут проводиться дважды в месяц. При этом в каждой школе должен появиться хотя бы один активный родитель, ответственный за регулярность этого контроля.

Отметим, что проверки питания детей в Ижевске ведутся уже давно, так что речь идет, скорее, об их усилении. Например, Общественная палата города уже в течение трех лет реализует совместный проект с администрацией Ижевска, «Союзом потребителей Удмуртии» и региональным Россельхознадзором – «Честные продукты – детям». За это время были отобраны десятки проб и выявлено множество фальсификата. Недобросовестных поставщиков удалось привлечь к ответственности, а в процедуру закупок внесли изменения, позволяющие выбирать поставщиков продуктов не на основе низкой цены, а на основе качества.

«Это замечательно, что в Ижевске запускается такой проект как «Родительский контроль». Но я бы назвала это родительско-общественный контроль. Только совместными усилиями можно решить вопросы организации питания школьников в городе Ижевске. Хорошо, когда объединяются бизнес, власти, общественники и родители – только это приведет к достижению нашей главной цели, организации безопасного и качественного питания обучающихся. Для родителей разработаны методические рекомендации и чек-лист по которому они уже могут оценить качество питания в школах не субъективно, а основываясь на стандартах и нормах. Если у нас будут активные родители и активные общественники, качество еды в школьных столовых непременно улучшится», – прокомментировала член Общественной палаты Ижевска Ижевска Ирина Пушина.

Проект родительского контроля питания школьников представили в Ижевске Фото: Амир Закиров

Время покажет

Родители школьников, в свою очередь, смогли задать интересующие вопросы и высказать свое мнение. Многие из них высказались за то, чтобы привлекать к контролю еще и самих школьников, так как то, что вкусно с позиции взрослого, не всегда с восторгом принимается детьми. Этот момент Управление образования обещало проработать, пока что дети смогут, как и прежде, участвовать на уровне анкетирования.

Весь пакет нормативных документов, касающихся нового родительского контроля, с сопроводительными письмами теперь будет выслан во все школы Ижевска. Родители смогут опробовать новый чек-лист уже в ближайшем будущем.

«На сегодняшний день родитель может по чек-листу проверить состояние пищеблока, чистоту одежды персонала, попробовать пищу. Насколько этот чек-лист будет функциональным, покажет время. Я думаю, что его можно будет редактировать, вносить изменения, думаю, это не конечный, а только начальный материал. Конечно, проверка «внутри», когда родитель приходит в свою школу, для меня немного спорный момент. Поэтому я считаю, что роль общественников здесь просто незаменима. Также очень радует, что проблеме качества питания детей сейчас начали уделять очень много внимания», – сказала исполнительный директор УРОО «Союз потребителей Удмуртии» София Гунина.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Член Общественной палаты Ижевска Сергей Стрелков назначен заместителем генсекретаря федерации бокса России

Новые правила сдачи экзамена на права и запись в школу: как изменится жизнь ижевчан в апреле?

Запись в 1 класс в 2021 году в Ижевске: какими способами можно подать заявление и куда обращаться, если мест в школе не хватает