Погоня со стрельбой и два велосипедист под колесами автомобилей : обзор самых жутких ДТП за неделю в Удмуртии

Традиционно «Комсомолка» рассказывает о самых страшных ДТП, которые произошли за неделю в Удмуртии Фото: Архив «КП» в Ижевске

Традиционно «Комсомолка» рассказывает о самых страшных ДТП, которые произошли за неделю в Удмуртии.

Погоня со стрельбой

Погоня со стрельбой Фото: Амир Закиров

В Можге в ночное время сотрудники ДТП заметили автомобиль «Ауди». Они потребовали, чтобы водитель остановился, но тот попытался скрыться. Сотрудники правоохранительных органов приняли решение выстрелить по колесам машины для ее остановки из табельного оружия. Когда машина остановилась, водитель и пассажир попытались сбежать в лес.

Сбили ребенка на велосипеде

44-летняя велосипедистка под колесами ВАЗа Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

В Ижевске 30-летний водитель «Опель Астра» сбил 11-летнего мальчика на велосипеде. Ребенок проезжал дорогу по пешеходному переходу, но делал это на красный сигнал светофора. При этом он не слез с велосипеда, как того требуют ПДД.

44-летняя велосипедистка под колесами ВАЗа

Сбили ребенка на велосипеде Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

В селе Июльское Воткинского района водитель автомобиля «ВАЗ-2114» сбил 44-летнюю велосипедистку. Женщина, двигаясь по проезжей части, решила перестроится и не убедилась в безопасности своего маневра. В итоге она получила тяжелые травмы и сейчас находится в больнице.