«Нужно и дальше жизнь налаживать»: где теперь живет отец-инвалид с четырьмя детьми из Удмуртии

Переезд состоялся 11 апреля. Фото: Ксения Аксенова

«Хочу завести скотину! Поросят, куриц. Надо жизнь и дальше налаживать!» – 11 апреля многодетный отец-инвалид Константин наконец-то переехал в новый дом, подаренный ему меценатом. О 36-летнем Косте мы уже рассказывали ранее. В 14 лет мужчину переехала машина, после ему неудачно сделали операцию. Мужчина жил в деревне Постол в Удмуртии и один воспитывал четырех мальчишек.

Условия в доме были, мягко скажем, не ахти: ни отопления, ни газа, ни проведенной воды, ледяной пол и дыры в окнах. Несмотря на это, семья жила дружно, ребята росли смышлеными, улыбчивыми – Костя полностью посвятил себя детям и их воспитанию.

Семье Кости давно помогают волонтеры. Фото: Амир Закиров

МЕЦЕНАТ ИЗ МОСКВЫ

В 2020 году на помощь Косте пришли волонтеры Равиль и Руслан. Вместе с неравнодушными горожанами они собрали вещи, помогли поставить окна, заменили дверь. В доме появился новый холодильник и мебель. А в марте 2021 года произошло чудо! Жительница Москвы решила помочь Константину и его парням, выделив деньги на покупку дома.

«Мне написала добрая женщина. Спросила, как можно помочь Косте? Сначала мы обсуждали возможность выкупить вторую половину дома, в котором Костя жил на тот момент – она готова была проспонсировать. А потом предложила экстремальный вариант – переселить Костю в новое хорошее жилье, со всеми условиями. Полностью перевернуть его жизнь!» - рассказывают волонтеры.

В таких условиях семья жила раньше. Фото: Амир Закиров

«Я лежал в больнице. Мне ребята звонят – ты, мол не нервничай, у нас супер-новость. Мол, мы тебе скинем ссылки домов, а ты выбери, какой нравится. Меня трясет – какие дома? Откуда такие деньги? А мне отправляют ссылки», - рассказывает Костя.

Меценат поставила несколько условий. Во-первых, дом обязательно должен быть записан на Константина и его сыновей. Во-вторых, он должен быть полностью приспособлен для жизни и находиться в деревне, в которой была бы школа и садик.

Площадь нового двухэтажного дома – 106 квадратных метров. Фото: скриншот из видео

«ЗАВЕДУ КУР И ПОРОСЯТ»

Новое жилье нашли в Пугачево, недалеко от дома мамы и сестры Кости. Мальчишки поначалу не хотели переезжать – все-таки в Постоле у них остались друзья и школа. Но потом поняли, как здорово было бы жить в теплом и хорошем доме. Переезд состоялся 11 апреля. Вещи перевозили на «Газели». Помогали и мальчишки, и родные Кости, и Равиль с Русланом.

Костя и бывшая владелица дома Ангелина Вячеславовна. Фото: vk.com/slovomidelom18

Заглянули на новоселье и мы. Новый дом оказался двухэтажным, большим и светлым, с теплым полом, с работающей печкой и проведенным газом, туалетом в доме. Здесь есть и кухня, и гостиная, и отдельные комнаты для мальчишек. Недалеко от дома – школа, магазин, администрация. Словом, есть все для комфортной и счастливой жизни.

«Хочу завести скотину! Поросят, куриц. Надо жизнь и дальше налаживать! – рассказывает о своих нехитрых и простых планах отец-одиночка. - Хочу, чтобы ребята просто людьми оставались, помогали другим. Спасибо всем за помощь!».