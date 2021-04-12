5 неожиданных фактов о связи Удмуртии и космоса

В Ижевске установлен памятник Юрию Гагарину Фото: Архив «КП» в Ижевске

12 апреля вся страна отмечает День космонавтики. В этот день в 1961 году наш соотечественник Юрий Гагарин первым из людей отправился покорять космическое пространство. К 60-летию этой даты «Комсомолка» решила рассказать, как Удмуртия связана с темой космоса.

МАРСИАНСКИЙ ГЛАЗОВ

На Марсе есть кратер диаметром почти 25 километров, который назван в честь города Глазова. Номенклатуру для мелких кратеров Марса установили такую: название города на Земле с населением менее 100 000 человек. Если кратер от 50 до 99 км, в слове должно быть три слога, если меньше 50 км – 2 слога. Так случилось, что Глазов подошел по этим параметрам.

Мотоциклы «Иж-50» переименовывают в «Иж-Юпитер»

АСТЕРОИД САРАПУЛ

А Sarapul - это астероид 26851 (1992OV5), диаметр которого достигает 6,048 км. Sarapul вращается вокруг Солнца с периодом 4,5 года и впервые был замечен как неизвестное космическое тело в 1974 году. Свое имя он официально получил в 2007 году. Бельгийский астроном Эрик Эльст выбрал это название, потому что прочитал его в одной из книг немецкого ученого Питера Палласа, который по возвращении из Уральского региона всегда проводил весну в Сарапуле.

Торец «хрущевки» на ул. Карла Маркса, 262а украшает выложенное из кирпича лицо космонавта с надписью: «СССР» на шлеме Фото: Архив «КП» в Ижевске

ЧАЙКОВСКИЙ НА МЕРКУРИИ

Один из кратеров Меркурия носит имя известного композитора, уроженца Удмуртии Петра Ильича Чайковского. Его диаметр достигает 160 километров.

Газета посвящена полету первого человека за пределы Земли Фото: Архив «КП» в Ижевске

КОМЕТА АХМАРОВА

Ибрагим Ахмаров, уроженец Глазовского уезда Вятской губернии, является одним из открывателей кометы Юрлова - Ахмарова - Хасселя. Ибрагим Валиуллович был астрономом-любителем. В ночь с 14 на 15 апреля 1939 года он заметил ранее неизвестную комету, о которой сообщил в Пулковскую обсерваторию. За это он получил кометную медаль Донохью.

«Мы - пионеры космоса», - гласит заголовок праздничного выпуска «Комсомолки» от 14 апреля 1961 года

ЖИТЕЛИ УДМУРТИИ ПОКУПАЮТ ЗЕМЛЮ НА ЛУНЕ

Жители Удмуртии покупают землю на Луне и Марсе. Для этого есть специальный сайт, на котором можно приобрести «сертификат о владении» некоторой площадью на внеземных объектах. Конечно, полученные сертификаты не имеют юридической силы, так как, согласно Резолюции 2222 (XXI) генеральной ассамблеи Управления по вопросам космического пространства ООН (UNOOSA) 1966 года, космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами. Стоят участки относительно не дорого. 1 акр на Луне можно купить за 3 900 рублей.

Ижевская школа №62 первая в стране получает имя знаменитого космонавта Юрия Гагарина 13 апреля 1961 года Фото: Архив «КП» в Ижевске

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

С космосом тесно связан и Ижевск. О том, почему и когда наш город стал важным звеном большой космической программы и как это отразилось на жизни ижевчан, читайте в нашем материале.

Кстати, сегодня в Ижевске прошел флешмоб, посвященный Дню космонавтики. Участники выстроились в надпись «Поехали 60».

К этому празднику RT с помощью нейросети отреставрировали поздравление Юрия Гагарина с первым Днем космонавтики. Видео показывали по центральному телевидению в 1962 году. Специалисты сделали его цветным.

«Дорогие друзья! Сегодня день первой годовщины первого в истории человечества полета человека в космос», - говорит Гагарин.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

На строительство детской поликлиники в Удмуртии выделили более 320 миллионов рублей

«Нужно и дальше жизнь налаживать»: где теперь живет отец-инвалид с четырьмя детьми из Удмуртии

Ижевчанка о браке с ирландцем: «Я решила – расшибусь в лепешку, но покорю этого рыжего великана!»