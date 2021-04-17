Взрыв здания и рекорды Гиннеса на арене: 5 фактов о цирке Удмуртии

Ижевский цирк – не имеет аналогов в мире циркового здания Фото: Амир Закиров

Сегодня, 17 апреля, празднуется международный день цирка. Ежегодно этот праздник отмечается в третью субботу апреля, начиная с 2010 года. В столице Удмуртии первый стационарный цирк был построен Александром Гавриловичем Коромысловым, в 1895 году. Он стоял на углу нынешних улиц Бородина и Горького. А на привычном нам месте, около Центрального рынка, здание возвели 21 сентября 1926 года. «Комсомолка» расскажет, кто установил рекорд Гиннеса на арене в Удмуртии и зачем взрывали здание цирка в Ижевске.

Первый стационарный цирк был построен Александром Гавриловичем Коромысловым Фото: https://udmcircus.ru

На привычном месте деревянное здание возвели 21 сентября 1926 года Фото: https://udmcircus.ru

Цирк в годы войны

Фото: https://udmcircus.ru

Цирк «Коларт», который открылся близ Сенной площади в Ижевске, располагался в деревянном здании. В 1939 году приняли решение возвести вместо него каменное сооружение. Архитектором этого проекта выступил П. М. Попов, который взял за основу проекта первый в России каменный цирк Чинизелли в Петербурге. Новое здание открыло свои двери прямо в разгар войны. Оно вмещало 1800 зрителей, и первыми посмотреть представление пришли 29 ноября 1943 года, пришли раненные бойцы.

Фото: https://udmcircus.ru

Взрыв здания цирка

В 1939 году приняли решение возвести каменное сооружение Фото: https://udmcircus.ru

А 14 января 1990 года цирк сначала закрыли на реконструкцию, а потом и вовсе решили снести. 29 декабря 1999 года прогремел тщательно спланированный взрыв, 54 кг тротила обрушили простоявшие полвека стены. Фундамент для нового здания, проект которого разрабатывал московский архитектор Михаил Веснин, был заложен 17 января 2000 года. Кстати, наш цирк – не имеет аналогов в мире циркового здания.

Фото: https://udmcircus.ru

1 сентября 2003 года прошло первое официальное представление в новом здании цирка.

Арена цирка Удмуртии Фото: Константин ИВШИН

Цирковые «звезды» в Ижевске

С 2008 года в Ижевске ежегодно проводится Международный фестиваль циркового искусства Фото: Рая ИБРАГИМОВА

В 2008 году в Ижевске впервые прошел Международный фестиваль циркового искусства. Тогда он был приурочен к 450-летию присоединения Удмуртии к России. На арене нашего цирка выступали такие известные артисты, как братья Запашные, конный акробатический аттракцион из Казахстана «Конон», тигры Карины и Артура Багдасаровых и многие другие.

Фестиваль циркового искусства перенесли на 2022 год из-за коронавируса Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Теперь, фестиваль проводится в столице Удмуртии ежегодно в марте месяце. Однако, в 2021 году провести его не удалось и фестиваль циркового искусства перенесли на 2022 год из-за коронавируса.

Рекорд Гиннеса на арене

Фото: https://udmcircus.ru

На арене в Ижевске тяжеловес из Украины Дмитрий Халаджи установил рекорд Гиннеса: он продержал в течение полминуты на весу 21 человека.

Еще один мировой рекорд 16 августа 2018 года попыталась установить Александра Тарус. Она подняла на своих волосах более 86 кг.

Александра Тарус подняла на своих волосах более 86 кг Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Скандал в цирке

На сцену вышли животные в попонах со свастикой Фото: Архив «КП» в Ижевске

8 января 2021 года имя нашего цирка прогремело на всю страну. Об одном из представлений, которое было подготовлено епархией, говорили все СМИ и блогеры. Дело в том, что выступление было посвящено Великой Отечественной войне. И на сцену вышли животные в попонах со свастикой. Тогда этим делом заинтересовалась даже прокуратура.

Жираф Багир

А недавно в нашем цирке побывал жираф Багир - единственный в России и СНГ жираф, который танцует и выполняет трюки. Он подавал лапу дрессировщику и крутился вокруг себя.

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