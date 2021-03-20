Фестиваль циркового искусства в Ижевске перенесли на 2022 год из-за коронавируса

Цирковой фестиваль циркового искусства всегда отмечается в Ижевске с размахом. Архив редакции

Международный фестиваль циркового искусства пройдет в Ижевске в 2022 году. Таковы планы государственного цирка Удмуртии.

В октябре 2020 года стало понятно, что провести его по традиции в марте не удаться. Это было связано с закрытием границ из-за пандемии коронавируса.

И даже сейчас в цирке о проведении фестиваля говорят с осторожностью – до сих пор нет понимания, как будет действовать пропускной режим через границы мира.

Напомним, Международный фестиваль циркового искусства проходит в Ижевске ежегодно с 2008 года.

В марте 2020 года на 13-й по счету цирковой праздник собралось рекордное количество артистов из разных стран мира.

Тогда первое место раздели между собой три российских коллектива: акробатическая четверка под руководством Родиона Прилепина «Восходящие», акробаты на дорожке с минитрампом Владимира Ефимова «Свадьба» и аттракцион династии Филатовых «Медвежий цирк».

Тем временем, сейчас в цирке выступает единственный в России дрессированный жираф.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Молодой водитель «Лады Приоры» сбил перебегающего дорогу подростка в Ижевске

Школьница из Ижевска стала дипломантом Всероссийского конкурса молодежных проектов «Россия-2035»