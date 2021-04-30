Пасха в Ижевске в 2021 году: в каких храмах будут проходить службы?

Пасха в Ижевске в 2021 году Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В воскресенье, 2 мая, православные христиане отмечают главное событие года - Пасху. «Комсомолка» расскажет о традициях и правилах этого светлого праздника. Ответит на вопросы: где в Ижевске будут проходить службы в 2021 году? Что можно а что нельзя делать в этот день?

Что такое Пасха?

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Пасха - это главное событие года для православных христиан. Полное церковное название праздника – Светлое Христово Воскресение. Торжество приурочено к воскресению Иисуса Христа после распятия.

По приказу римского прокуратора Иудеи Понтия Пилата Иисус Христос был приговорен к мучительной смерти – распятии на кресте. Его распяли на горе Голгофе на окраине Иерусалима.

Пасха – переходящее событие. Ее дата исчисляется по лунно-солнечному календарю. Праздник отмечается в ближайшее воскресенье после первого полнолуния, которое случается после дня весеннего равноденствия. В 2021 году Пасху в Ижевске будут отмечать 2 мая.

Название «Пасха» праздник получил от еврейской Пасхи, в ночь на которую произошло Воскресение Христово. Песах у иудеев посвящен Исходу – освобождению израильтян от четырехвекового рабства под гнетом египетских фараонов. Эти события описаны в Ветхом Завете.

Что нужно сделать во время Пасхи?

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Празднование Пасхи начинается с вечера субботы. В церквях проходят богослужения и подготовка к мероприятию. Она длиться до полуночи.

Сначала служится Полунощница, во время которой священники уносят Плащаницу в алтарь и кладут на престол. В полночь начинается утреня. Духовенство поет в алтаре праздничную стихиру. Затем церковнослужитель совершает крестный ход – обход храма под колокольный звон. Неотъемлемыми частями Пасхальной службы являются Пасхальные часы и Литургия Иоанна Златоуста.

В Светлое Христово Воскресение в церквях освящают куличи, творожные пасхи, крашеные яйца (крашенки, писанки) и другие угощения, приготовленные к праздничному столу. Люди кладут в плетеную корзину продукты, накрывают их красивым полотенцем и идут в храмы святить. Также на Пасху в церквях освящается артос – квасной хлеб. Его раздают верующим для хранения дома в течение года. Артос принимают натощак при болезнях.

Что можно подавать на стол в этот день?

Фото: Архив «КП» в Ижевске

С Пасхой начинается разговение. Верующим разрешается употреблять скоромную пищу, красное вино. Хозяйки накануне готовят праздничные угощения. Традиционными блюдами являются: холодец, домашние колбасы, сало, запеченный молодой поросенок, гусь, фаршированный яблоками, пироги с мясной и сырной начинками.

На праздничной трапезе центральное место занимают куличи, творожные пасхи, крашеные яйца. Яйца окрашивают искусственными или природными красителями, наносят на них рисунки и пасхальные приветствия. Традиционным цветом является красный.

Что нельзя делать во время Пасхи?

На Пасху христианам запрещается заниматься тяжелым физическим трудом. Хозяйки стараются накануне завершить все приготовления на кухне, чтобы в день праздника быть свободными от домашних хлопот. В этот день не рекомендуется грустить, ходить хмурым, грубить, ругаться с близкими людьми, жадничать. В Светлое Воскресение Христово нельзя отказывать в милостыне или помощи нуждающимся.

Где в Ижевске будут проходить службы?

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Михаило-Архангельский кафедральный собор г. Ижевска (ул. Карла Маркса, 222)

1 мая

07:00 — Исповедь

08:00 — Вечерня. Божественная литургия св. Василия Великого ( архиерейская). Освящение куличей и пасхальных яств.

22:00 — Исповедь. Чтение Деяний святых апостолов.

23:00 — Полунощница

2 мая

00:00 — Крестный ход. Пасхальная утреня. Божественная литургия. Архиерейское богослужение. Освящение куличей и пасхальных яств.

Александро-Невский собор г. Ижевска (ул. Максима Горького, 66)

1 мая

07:30 — Исповедь. Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией Василия Великого. Освящение куличей.

22:00 — Чтение Деяний Святых Апостолов

23:30 — Пасхальная Полунощница. Крестный ход. Пасхальная Утреня. Литургия. Освящение куличей и пасок.

2 мая

9:00 — Часы. Литургия. Исповедь. Освящение куличей, пасок

16:00 — Пасхальная Вечеря

Собор Святой Троицы г. Ижевск (ул. Удмуртская, 220)

1 мая

07:00 – Исповедь. Утреня с чином погребения Плащаницы. Вечерня. Литургия. Освящение куличей.

22:00 – Чтение Деяний святых Апостолов.

22:00 – Исповедь.

23:30 – Полунощница.

2 мая

00:00 – Крестный ход. Утреня. Часы. Литургия. Освящение куличей.

09:30 – Исповедь. Часы. Литургия. Освящение куличей.

14.00 – Вечерня.

Храм Иверской иконы Божией Матери г. Ижевска (ул. Ленина, 140Б)

1 мая

06:30 — Утреня. Часы. Вечерня. Литургия свт. Василия Великого. Освящение яиц, куличей и пасох.

23:00 — Пасхальная полунощница.

2 мая

00:00 — Крестный ход. Утреня. Ночная Божественная Литургия. Освящение яиц, куличей и пасох.

09:00 — Поздняя Божественная Литургия. Освящение яиц, куличей и пасох.

Храм Успения Божией Матери г. Ижевска (ул. Телегина, 54А)

1 мая

06:00 — Исповедь. Утреням чином погребения. Часы. Вечерня. Литургия свт. Василия Великого. Изобразительны. Освящение яиц, куличей и пасох.

22:00 — Общая Исповедь

22:30 — Чтение Деяние Святых апостолов

23:30 — Полунощница

00:00 — Крестный ход. Пасхальная Утреня. Пасхальные часы. Литургия Святого Иоанна Златоуста. Освящение Артоса. Освящение куличей, посох

2 мая

09:00 — Исповедь. Часы. Литургия Святого Иоанна Златоуста. Детский крестный ход. Освящение куличей, пасох

14:00 — Пасхальная вечерня

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