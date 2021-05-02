10 фото пасхального стола жителей Ижевска в 2021 году

Фото: @28_a_v в Instagram

Сегодня, 2 мая, православные христиане отмечают главное событие года - Пасху. Традиционно в этот день на столах появляются крашенные яйца и куличи. «Комсомолка» уже рассказала о других традициях и правилах этого светлого праздника. А сейчас мы собрали для вас фото праздничных столов жителей Ижевска.

Фото: @andriianova5964 в Instagram

Фото: @cosmecase в Instagram

Фото: @vasilisa_and_dolls в Instagram

Фото: @andriianova5964 в Instagram

Фото: @julia_sitdikova18 в Instagram

Фото: @julia_sitdikova18 в Instagram

Фото: @andriianova5964 в Instagram

Фото: @28_a_v в Instagram

Фото: @vasilisa_and_dolls в Instagram

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