Гороскоп для ижевчан на 5 мая: Козерогов ждет свидание, а Близнецам стоит избегать нагрузок

Что сулят звезды жителям Ижевска?
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Овен
Сегодня вам пригодится любая помощь. Не пытайтесь все делать в одиночку и не давайте обещаний, если не уверены, что сможете их выполнить.
Телец
День будет приятным. У вас будет достаточно возможностей, чтобы добиться любой цели – делайте выбор правильно!
Близнецы
Прислушайтесь к своему организму – он хочет о чем-то вам сообщить. Старайтесь избегать лишних нагрузок и больше спите.
Рак
Удачный день, чтобы восстановить разрушенные мосты – не бойтесь делать первый шаг и не удивляйтесь, если получите весточку от давних знакомых.
Лев
Не бойтесь принимать сложные решения – в любом случае все разрешится в вашу пользу. Помните – смелость города берет!
Дева
Отличный день, чтобы переложить ответственность на ближнего своего, выдохнуть и немного расслабиться. Не волнуйтесь – большого вреда не будет.
Весы
Займитесь спортом или отправляйтесь на природу – это зарядит вас на несколько дней вперед.
Скорпион
День будет удачным для покупок и финансовых вложений – сегодня вы найдете самый удачный вариант и для первого, и для второго.
Стрелец
Возможно, вас будет беспокоить событие, которое случилось довольно давно – не стоит уделять переживаниям слишком много времени.
Козерог
Идеальный день для любви и романтики. Вас может ждать свидание или приятный сюрприз – стоит отложить работу и посвятить время второй половинке.
Водолей
Сегодня будет полезно прислушаться к чужим советам – один из них может оказаться как нельзя более верным.
Рыбы
Отличный день, чтобы сделать что-то по дому, отправиться на дачу или провести время с семьей.
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