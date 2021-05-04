Гороскоп для ижевчан на 5 мая: Козерогов ждет свидание, а Близнецам стоит избегать нагрузок

Что сулят звезды жителям Ижевска? Фото: pixabay.com

Овен

Сегодня вам пригодится любая помощь. Не пытайтесь все делать в одиночку и не давайте обещаний, если не уверены, что сможете их выполнить.

Телец

День будет приятным. У вас будет достаточно возможностей, чтобы добиться любой цели – делайте выбор правильно!

Близнецы

Прислушайтесь к своему организму – он хочет о чем-то вам сообщить. Старайтесь избегать лишних нагрузок и больше спите.

Рак

Удачный день, чтобы восстановить разрушенные мосты – не бойтесь делать первый шаг и не удивляйтесь, если получите весточку от давних знакомых.

Лев

Не бойтесь принимать сложные решения – в любом случае все разрешится в вашу пользу. Помните – смелость города берет!

Дева

Отличный день, чтобы переложить ответственность на ближнего своего, выдохнуть и немного расслабиться. Не волнуйтесь – большого вреда не будет.

Весы

Займитесь спортом или отправляйтесь на природу – это зарядит вас на несколько дней вперед.

Скорпион

День будет удачным для покупок и финансовых вложений – сегодня вы найдете самый удачный вариант и для первого, и для второго.

Стрелец

Возможно, вас будет беспокоить событие, которое случилось довольно давно – не стоит уделять переживаниям слишком много времени.

Козерог

Идеальный день для любви и романтики. Вас может ждать свидание или приятный сюрприз – стоит отложить работу и посвятить время второй половинке.

Водолей

Сегодня будет полезно прислушаться к чужим советам – один из них может оказаться как нельзя более верным.

Рыбы

Отличный день, чтобы сделать что-то по дому, отправиться на дачу или провести время с семьей.

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