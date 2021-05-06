«Я вам бошки поотрываю»: неподалеку от Ижевска соседи развязали войну

Соседи накопили множество документов с жалобами друг на друга Фото: Анастасия Захарова

Две соседние семьи в селе Липовая роща под Ижевском развязали настоящую войну. Они обвиняют друг друга в оскорблениях и даже побоях. Уже не раз жители судились между собой. «Комсомолка» решила разобраться в этой истории.

ССОРА ИЗ-ЗА «ГАЗЕЛИ»

Екатерина и Иван Кириллины (все имена изменены. — Прим. ред.) живут в селе с 1997 года. Их соседи Клара и Вячеслав переехали в Липовую рощу спустя несколько лет. Семьи познакомились и поначалу жили дружно: помогали друг другу строить дома, поддерживали почти приятельские отношения.

Но в 2014 году между соседями случилась размолвка. Клара сделала замечание Екатерине – ей не нравилось, что около дома стояла «Газель» сына Кириллиных. Дескать, автомобиль постоянно моют, а по улице течет грязь.

Повод для ссоры был не таким уж серьезным, но после этого скандалы между двумя семьями стали происходить постоянно. Иван утверждает, что Клара постоянно оскорбляла соседей. «У тебя отец в психушке лежал», «вы алкоголики». Прозвучали даже обвинения в смерти 83-летней матери Екатерины – якобы ту насмерть заморозили. Семья Кириллиных написала обращение в прокуратуру по факту оскорблений, но в возбуждении уголовного дела им отказали.

Еще через три года у Клариного дома разрисовали забор. Вину женщина свалила на своих соседей, но доказательств никаких не было. Однако теперь оскорбления в адрес Екатерины и Ивана стали звучать еще чаще. Забор отмыли, но разрисовали вновь через пару лет. Кириллины предполагают, что Кларе мстят другие соседи, ведь женщина в неприязненных отношениях и с ними.

В 2017 году Клара обвинила Ивана в избиении. По словам Ивана, Клара оскорбила гостивших у него родителей: «Да я вам, вотякам, если будете к моим воротам подъезжать, бошки поотрываю». Иван встретил соседку на другой день и стал задавать вопросы: почему она грубо разговаривает с пожилыми людьми? В ответ женщина накинулась на Ивана.БИЛА НОГАМИ И ЗАТАСКАЛА ПО СУДАМ

«Клара была с тележкой снега. Бросила ее и давай кулаками махать, пинала по ногам. Я отступил... Рядом стояли ведра, чтобы вода в них с крыши бежала. Так она кинула в меня ведром. Кричали, орали», – вспоминает Иван.

Снова писать заявление Кириллины не стали. Но оказалось, что в полицию обратилась Клара. Она указала, что это Иван напал на нее, причем ее слова подтвердил свидетель с другого конца улицы. Мужчине пришлось выплатить штраф и судебные издержки – всего Иван потерял около 100 тысяч рублей.

Причем свидетель говорил о Кларе только хорошее, а вот об Иване отозвался негативно. Мужчина утверждает, что свидетель в приятельских отношениях со свидетелем.

В 2020 году, рассказывают Кириллины, Клара ударила Екатерину лопатой. Семья работала в своем дворе и увидела трактор. Иван хотел подойти к водителю, но вышла соседка и начала кричать на мужчину.

«Она на него с лопатой пошла, с такой злостью. Он отскочил. Она начала с нами пререкаться. И потом на меня накинулась и ударила лопатой. Я начала набирать телефон полиции, она мне еще по телефону ударила. Его выбило из рук», — вспоминает Екатерина.

У женщины осталась трещина в ребре, врач выписал сильные обезболивающие. Кириллины снова подали заявление в полицию, и им опять отказали в возбуждении уголовного дела. Несмотря на видеозапись с камер. Судебно-медицинская экспертиза показала, что «объективных признаков телесных повреждений не имеется» и что травма не подлежит судебно-медицинской оценке.

Екатерина Кириллина обвиняет соседку, что та ее ударила лопатой и сломала ребро Фото: Анастасия Захарова

СТРЕЛЯЛИ ИЗ ПНЕВМАТИКИ

Мы обратились к Кларе и Вячеславу, чтобы разобраться в этой истории. Соседи Кириллиных сообщили, что сами хотели обратиться в СМИ. У Клары даже были фотографии и документы, которые могли бы помочь в суде.

Слова Вячеслава подтверждали версию о ссоре, что началась из-за «Газели» сына Кириллиных. Вячеслав и Клара просили ее убрать, потому что грязь с автомобиля стекала на тротуар при мытье. Но Кириллины три года не обращали внимания на их просьбу — якобы машина не может мешать. Согласны они и с тем, что конфликт обострился в 2017 году, когда покрасили их забор.

«Мы думали, что это молодежь балуется, ну не мог бы взрослый человек так поступить. Я же ему помог дом достроить. Да и доказать ничего мы не могли. А через два года они покрасили нам второй раз забор. А мы же поставили видеокамеры. И было видно на записи, что вышли из леса двое и начали красить забор. Ими же руководили, понятно было», — говорит Вячеслав.

Полиция так же отказала им в возбуждении уголовного дела. А потом Вячеслав заметил слежку за собой и очень испугался. Он ехал по ул. Азина в Ижевске, и в его машину выстрелили из пневматики. Мужчина заметил рядом зеленую «девятку». Через месяц он увидел эту машину снова, и вновь она преследовала его. Вячеслав пытался оторваться, как в кино. А около одного дома в Строителе из машины вышел человек, и Вячеслав узнал его. Именно этот человек покрасил его забор! И того же человека видели в доме Кириллиных. Без сомнений, это по заказу соседей испортили забор.

Тем временем, Клара утверждает, что не на нее не раз поднимали руку.

«В 2015 году я убирала снег у ворот. Кириллины были пьяные. Увидев, что я убираю, Иван подбежал с лопатой, и ударил меня по голове. <...> А в апреле 2017 года я вывозила снег со двора. Навстречу шел Иван. Я не заметила, как он со мной сравнялся, пнул по тачке, тачка упала, ручка тачки в живот впилась, я чуть сознание не потеряла. Он пинал меня и живот, и в грудь, и в плечо», — вспоминает Клара.

Женщина соглашается, что конфликт с Екатериной в 2020 году был. Однако она отрицает, что ударила соседку. Соседи в тот момент повздорили: Иван просил вывезти их снег на сторону улицы, где находится пожарный гидрант. Клара была против, и мужчина стал оскорблять ее. Супруга присоединилась к нему.

«Она вынуждала меня сделать что-то противоправное на камеру. Вдвоем они довели меня до слез. Кириллиных я не ударяла, только отмахивалась и стыдила их, так как они меня оскорбляли, унижали, издевались», — говорит Клара.

МОЖНО ЛИ ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ?

Между соседями сложилась конфликтная ситуация, в которой могут разобраться правоохранительные органы. В любом случае юристы советуют фиксировать все противоправные действия на камеру, диктофон, фото, можно делать скриншоты в соцсетях, если речь идет об оскорблениях. Не помешают показания свидетелей.

За оскорбления можно привлечь к административной, гражданско-правовой или даже уголовной ответственности. Можно подать иск о возмещении морального вреда. Обращаться нужно в полицию.

За изрисованный забор тоже предусмотрена административная ответственность. Причем можно привлечь по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества» или «Мелкое хулиганство». Причем если просто за порчу имущества виновный заплатит штраф от 300 до 500 рублей, то при умышленной порче придется отдать как минимум 5000.

За побои соседи могут понести административную или уголовную ответственность. В любом случае, пострадавший должен обратиться в полицию и пройти медосвидетельствование.

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