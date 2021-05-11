«Ощущения были реальными»: ижевчанка научилась выходить в астрал и летать

Ижевчанка выходила в астрал из обычного дома на ул. Дзержинского Фото: Архив «КП» в Ижевске

Путешествия по параллельным мирам, левитация, встречи с умершими людьми … все это кажется чем-то совершенно невозможным и необъяснимым. Однако ижевчанка Елизавета испытала все это на своем опыте. В очередном выпуске проекта «Мистический Ижевск» «Комсомолка» расскажет о девушке, которая оказалась в астрале и пережила невероятные приключения.

КАЗАЛОСЬ, ЧТО ДОМА КТО-ТО ЕСТЬ

А началось все, когда Лиза училась в школе. Уже тогда она пережила сонный паралич — состояние, когда тело спит, а мозг бодрствует. Впервые это случилось после уроков, когда девочка вернулась домой с занятий и решила прикорнуть. После – сонный паралич стал для нее чем-то очень привычным – стоило ей прилечь днем, как она погружалась в состояние транса. В эти моменты девушке казалось, что дома кто-то ест, она слышала шаги. При этом Лиза не могла пошевелиться и выйти из сонного паралича. Правда, никакого мистического подтекста наша героиня в происходящем поначалу не видела.

«Я просто могла лечь спать или проснуться. Кругом что-то происходило, но я не могла пошевелиться. Это на самом деле очень страшно. Но первое время я не придавала значения», — говорит девушка.

В университете девушка стала меньше спать — надо было учиться. Из-за этого проблемы со сном стали происходить чаще: сонный паралич мог застать девушку на перемене.

«Однажды между парами я легла на стол, закрыла глаза, и меня «заклинило». У нас был очень суровый преподаватель: он требовал, чтобы студенты вставали в начале занятия. И я услышала звонок, что все встали, а я просто не могла пошевелиться — меня нужно было потрясти. Отмерла в последний момент», — вспоминает Лиза.

Своими проблемами девушка поделилась с подругой, которая увлекалась мистикой. Та сказала, что у Лизы есть способность выходить в астрал и что этим надо пользоваться. Но девушка не хотела ставить никакие эксперименты — было страшно.

НАУЧИЛАСЬ ЛЕТАТЬ

Со временем Лиза вышла замуж и устроилась на работу. График был ненормированный — приходилось работать в выходные и отдыхать в будни. Девушка в свои дни отдыха провожала мужа и снова пыталась заснуть. И тогда сонный паралич вновь напомнил о себе: казалось, что дома кто-то ходит и открывает шкафы. Во сне казалось, что вернулся муж.

Лиза вспомнила, что еще в университете научилась выходить из этого состояния: нужно было представить, что ты переворачиваешься, ныряешь в воду и плывешь. Но в этот раз вместо того, чтобы проснуться, Лиза оказалась в каком-то ином месте, внешне повторяющем наш мир.

«Я встала с кровати и поняла, что не проснулась. Я все еще находилась во сне, в своей же комнате. В ей все было как обычно, кроме одного: изменились цвета. Было ощущение, что сквозь желтое стекло смотришь, как состаренном кино. Я встала, вышла в соседнюю комнату, подошла к зеркалу. Увидела свое отражение – я была в той же ночнушке, в которой легла спать. Подумала, что забавно будет поэкспериментировать и решила представить себе другую одежду. И картинка начала меняться! На мне появились другие вещи! Получалось со скрипом, но я нафантазировала на себя даже рыцарские доспехи», — говорит Елизавета.

После первого успеха Лиза решила продолжить эксперименты и научиться летать.

«Я легла на воздух также, как люди ложатся на воду. Было страшно — вдруг упаду? Хоть это и был сон, ощущения были очень реальными».

Но у девушки все получилось, и она увидела себя в зеркале в распластанном положении. Она смогла подняться на высоту полтора метра.

Эксперименты продолжились и дальше: Лиза начала исследовать короткие маршруты в своем районе и нашла быстрый путь к дому родителей. А после девушка решила отправиться еще дальше.

«Я побывала в кафе на Арбате, - делится Лиза. – А после – отправилась к морю, и на берегу увидела красивый замок».

«ПО-МОЕМУ, Я УМЕРЛА»

Шло время, Лиза продолжала посещать астрал. Она часто бывала в своем доме, но в другом, параллельном измерении. Чаще всего она была там одна, но порой видела у себя дома незнакомцев.

«Они всегда были в белых футболках. Пару раз на кухне девушки сидели две женщины и смеялись», - вспоминает Лиза.

Чаще всего девушка реагировала на это спокойно. Но некоторые встречи были жуткими.

Однажды во время сонного паралича Елизавете показалось, что домой вернулся муж – будто бы он роется в шкафах. Елизавета обрадовалась, что наконец-то может его поймать — встала и отправилась к нему. Около шкафов действительно стоял супруг.

«Я подошла и попыталась с ним заговорить. Он на меня смотрел ошалевшими глазами, словно совершенно не ожидал, что я встану. Мне вдруг показалось, что этот человек совсем не похож на мужа. Я спросила: «Ты кто?», а сама начала отходить к двери, вытесняя незнакомца к выходу. В какой-то момент его лицо начало расплываться как в фильмах ужаса. Я продолжала спрашивать, кто он. В конечном итоге рябь прошла, и я перед собой увидела незнакомую женщину», — вспоминает Елизавета.

Тогда Лиза по-настоящему испугалась.

Внешность у незнакомки была неприятной: жабообразное лицо, темные кучерявые волосы, низкий рост (муж был выше Лизы), белая футболка. Лизе хотелось, чтобы она ушла из квартиры. Незваная гостья под напором хозяйки продолжила пятится к двери, ничего не говоря. Так они дошли до выхода, и тут девушка, неожиданно для себя, закричала. Незнакомка вышла за дверь, и больше не появлялась.

А в другой раз Лиза встретила в своей квартире испуганную молодую девушку. На ней тоже была белая футболка. Елизавета спросила, что она тут делает. Та ответила: «Не знаю, но по-моему, я умерла». .

«Это реально страшно. Я осознала, что нахожусь в каком-то непонятном месте, непонятно в каком состоянии и я могу не вернуться. Если раньше я просто просыпалась, то в этот раз я отдала себе приказ выйти из этого состояния. И поняла, что я не знаю, как это сделать», — делится Елизавета.

Несмотря на все усилия девушка не проснулась. Вместо этого она вдруг оказалась на обрыве. Вдали красиво заходило солнце. Навстречу медленно летели астероиды. Смотреть вниз было страшно.

Позже Лиза пыталась узнать, не умирал ли кто-то в доме, чтобы понять, кем была та девушка. Однако выяснить это не удалось. В любом случае — эту женщину в обычной жизни Лиза в своем доме ни разу не видела.

Со временем график девушки стабилизировался. Теперь подобные кошмары с ней не случаются, хотя сонный паралич иногда дает о себе знать. Но выходить в другой мир девушка больше не пыталась.

НИЧЕГО СТРАШНОГО

Ирина Богданова, финалист 14-й битвы экстрасенсов, считает, что Лиза совершала неосознанный выход в астрал.

«Очень многие люди летают во сне. Это выход в астрал. Девушка просто запоминает эти моменты, потому что она в астральном путешествии попадает в параллельный мир, - говорит Ирина Богданова. - В параллельном мире можно встретить покойника или умершего. Эмоции в параллельном мире сохраняются: нам кто-то нравится, кто-то не нравится. Ничего страшного в этом нет, если осознавать, что происходит».

Записано со слов Лизы. Имя героини изменено – прим. Ред.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Души умерших преследуют ижевчанку и передают ей послания

Душил во сне и тянул в болото: домовой несколько лет мучил жительницу Ижевска

Призрак неделю не давал покоя жительнице Ижевска